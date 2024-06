video suggerito

I segreti del banchetto a Buckingham Palace con l'Imperatore giapponese: per l'allestimento ci sono volute tre settimane In occasione della visita di Stato a Buckingham Palace dell'Imperatore del Giappone, re Carlo e la regina Camilla hanno scelto di tenere un ricevimento nella Sala da ballo: tra piatto storici e omaggi floreali, tutti i dettagli della cena.

A cura di Arianna Colzi

Il ricevimento a Buckingham Palace

La Famiglia Reale è nota in tutto il mondo anche per i suoi maestosi ricevimenti e ricchi banchetti che ricordano i fasti dei secoli scorsi. In occasione della visita di Stato dell'Imperatore e dell'Imperatrice del Giappone a Buckingham Palace, l'account social della Royal Family ha condiviso un video in cui viene mostrata nel dettaglio la minuziosa preparazione: "Ritocchi finali e un'anticipazione in vista del banchetto di Stato di questa sera", si legge nella didascalia del video. Nella sala da ballo del palazzo londinese tutto è stato curato nei minimi dettagli per accogliere l'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako.

I dettagli del banchetto a Buckingham Palace

Da più di un secolo i banchetti reali si tengono nella sala da ballo di Buckingham Palace, la più grande tra le cosiddette State Rooms. Nel video condiviso sui social del Palazzo il personale è indaffarato con gli ultimi preparativi nelle caratteristiche uniformi rosse: vengono sistemate le posate in oro e aggiunti gli ultimi coperti. Con i guanti bianchi vengono impiattate le tartine su piatti d'argento, i tranci di salmone conditi con verdure e delle tartellette con fragola e cream: in questo modo, abbiamo potuto anche conoscere alcune delle pietanze servite a cena.

Il personale del Palazzo ha anche servito, in lussuosi piatti d'oro, piccoli tartufi al cioccolato e gelatine alla frutta, che gli ospiti hanno potuto gustare in attesa dei dolci. Lo chef reale è responsabile della pianificazione del menu del banchetto di Stato, che tradizionalmente consiste in quattro portate: per quanto riguarda la scelta dei vini, il Clerk of the Royal Cellars (ossia l'addetto alle cantine reali), in collaborazione con il capo dell'Hospitality del Governo, è incaricato della scelta una volta che viene deciso il menù. Nel dettaglio, ci sono due portate salate, seguite dal pudding (una sorta di budino) e poi dal dessert, sempre a base di frutta.

La disposizione dei piatti

Il servizio di piatti utilizzato per il banchetto

La sigla CIIIR di Carlo III è stata aggiunta ai piccoli piatti di porcellana bianca che gli ospiti hanno riconosciuto una volta seduti a tavola. Ogni volta che c'è un banchetto di Stato, il Re sceglie di utilizzare probabilmente il Grand Service, un set da pranzo fatto di argento ricoperto da un sottile strato d'oro. Questo servizio è stato acquistato da Giorgio IV nel 1800 per 60mila sterline (circa 65mila euro) ed è stato impiegato in un banchetto del 1811: non è quindi un servizio di piatti con un altro, anzi, per essere messo in tavola richiede circa tre settimane di pulizia svolta da otto persone che hanno anche il compito di lucidarlo a dovere.

Il servizio di piatti di George IV

L'allestimento della tavola

In ogni ricevimento di Stato, Buckingham Palace dispone la tavola a ferro di cavallo: il Re e la Regina siedono al centro del tavolo, insieme all'Imperatore e all'Imperatrice. La tavola è stata allestita con candele disposte dentro grandi candelabri e fiori come centrotavola, per simboleggiare la passione per la natura e le piante dei due sovrani. In occasione della cena di Stato, inoltre, Re Carlo ha ricevuto come dono dall'Imperatore il Collare dell'Ordine Supremo del Crisantemo, la più alta onorificenza giapponese. In cambio, l'imperatore è stato nominato membro del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera, il più alto ordine cavalleresco del Regno Unito. La Regina ha consegnato all'Imperatrice Masako un ventaglio fatto a mano decorato con simboli portafortuna sia giapponesi che britannici.

Le piante che decorano la tavola

Gli ospiti hanno anche ricevuto una fotografia firmata del Re e della Regina in una cornice d'argento, e viceversa. L'imperatrice ha regalato a Camilla una borsetta di broccato Saga Nishiki, un'arte tradizionale giapponese che fu esposta alla Japan-British Exhibition di Londra del 1910. Il Re ha ricevuto una scatola di lacca Wajima dall'Imperatore, che ha scelto il dono in onore delle persone colpite dal terremoto della penisola di Noto che ha colpito il Giappone all'inizio dell'anno.