La principessa Anna con l'abito turchese sostituisce re Carlo La sorella del sovrano ha fatto le sue veci in occasione di un evento dedicato ai veterani della guerra in Corea. Accanto alla principessa reale anche la duchessa di Edimburgo, moglie del principe Edoardo.

La principessa Anna

Re Carlo non è ancora tornato operativo e al momento a farne le veci ci sono le donne di casa: la regina Camilla e la principessa Anna. L'ultimo evento ufficiale, quello dedicato ai veterani della guerra in Corea è stato organizzato dalla sorella del sovrano assieme alla duchessa di Edimburgo, moglie del principe Edoardo.

La principessa Anna e la duchessa di Edimburgo

Le due hanno tenuto a Buckingham Palace un ricevimento a nome del re in occasione del 70° anniversario della guerra, nel luglio 2023. La principessa Anna ha letto un discorso di ringraziamento a nome di suo fratello, che è in cura per il cancro e i medici gli hanno consigliato di rinviare gli impegni pubblici. Il re ha avuto un'udienza privata con quattro veterani ma si è detto "particolarmente deluso e frustrato" per non aver potuto partecipare al ricevimento di persona.

La principessa Anna e la duchessa di Edimburgo

I look della principessa Anna e della duchessa Sophie

La sorella del re e la moglie del principe Edoardo hanno fatto gli onori di casa in maniera impeccabile. Entrambe molto eleganti la principessa Anna ha indossato un abito a trapezio turchese con una fibbia a forma di cuore sullo scollo. A questo ha abbinato un giro di pelle, un foulard di seta decorato e una borsa in pelle nera.

La duchessa di Edimburgo

I capelli raccolti nell'acconciatura a cui la figlia di Elisabetta II è ormai fedele da anni, mentre per il make-up alla principessa piace sovvertire le regola sfoggiando un rossetto rosso acceso, che non sarebbe consentito ai membri della royal family. La duchessa Sophie di Edimburgo invece ha scelto un morbido abito in seta a fiori con chiusura a bottoni sul davanti e gonna plissettata, anche per lei capelli raccolti e orecchini dorati che le illuminavano il volto.