Come deve truccarsi Kate Middleton: l’etichetta reale vieta contouring e rossetto rosso La principessa del Galles appare sempre impeccabile, merito anche di un trucco studiato alla perfezione. Mai troppo marcato, le sue scelte beauty devono seguire una serie di regole dettate dall’etichetta.

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton

Kate Middleton è una delle donne piò osservate del Regno Unito (e forse anche del mondo). Il suo stile impeccabile è sempre sotto gli occhi di tutti; perfetta nel suo ruolo, i suoi look sono ammirati e copiati. A contribuire alla sua immagine c'è, ovviamente anche il make-up, che deve essere naturale e seguire delle regole precise, secondo l'etichetta, infatti, i membri della famiglia reale non possono sfoggiare un trucco marcato, una limitazione che anche la futura regina ha dovuto accettare non controvoglia, essendo lo smokey eyes uno dei suoi trucchi preferiti nel periodo universitario. Dal giorno del suo matrimonio a quello in cui ha mostrato i suoi figli appena nati fuori dall'ospedale, la principessa del Galles ha sempre sfoggiato un visto perfetto, acqua e sapone ma curato. Quali sono le regole che una principessa deve seguire.

Kate Middleton

Base del viso molto delicata

La pelle della futura regina sembra sempre di porcellana. Sicuramente parte da un'ottima base, ma il suo team di esperti lavora per esaltare la sua naturale bellezza. Essendo costantemente sotto i riflettori devono assicurarsi che la sua pelle sia sempre luminosa, partendo dalla scelta del fondotinta e del blush. Una scelta che rimane sempre naturale e mai eccessiva, puntando sui suoi toni naturali e sulle guance rosate.

Kate Middleton

Vietato il contouring

Il contouring è una delle cose a cui si deve rinunciare se si vuole sposare l'erede al trono. Almeno a quello pesate. Kate Middleton non può certo mostrarsi in pubblico con il viso troppo scolpito dal trucco, anche perché è molto facile cadere nell'effetto mascherone. Non rinuncia comunque all'illuminante e alla terra per marcare i suoi tratti in modo naturale.

Kate Middleton

Gli ombretti devono essere neutri

La principessa del Galles ha dovuto rinunciare al suo amato smokey eyes quando ha scelto di diventare un membro della famiglia reale. Da allora predilige un trucco molto naturale sugli occhi caratterizzato dai toni del marrone e arricchito spesso dall'utilizzo dell'eyeliner. Lo sguardo è intensificato da un paio di passate di mascara che enfatizzano gli occhi.

Kate Middleton

Nessun rossetto sgargiante

I colori audaci sulle labbra non sono una passione di Kate Middleton. Le tonalità che sfoggia la principessa sono sempre neutre, sui toni del rosa e del beige, ogni tanto osando qualche lucida labbra leggermente più scuro. Una regola che non è stata sempre rispettata dalla famiglia reale, molte donne, infatti, non si sono lasciate intimorire dal rango, a partire dalla regina Elisabetta II che amava scegliere un rosa intenso sulle labbra. Anche la principessa Anna ha fatto del rossetto il suo tocco personale, facendo uno strappo alle regole e scegliendolo rosso lacca.

Kate Middleton

Vietati i ritocchi

Avete mai visto Kate Middleton rifarsi il trucco? Raramente, l'etichetta lo vieta. Per questo motivo il suo make-up deve essere a lunga tenuta per durare il maggior tempo possibile. La scelta quindi deve per forza ricadere su prodotti in grado di resistere alle apparizioni pubbliche della principessa, indipendentemente dalla loro durata.