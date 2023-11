Le regole per il make-up di Kate Middleton: la principessa può sfoggiare solo un trucco naturale La principessa del Galles sfoggia sempre un trucco molto sobrio, adatto al ruolo che riveste. Ma non è sempre stato così, anche la futura regina amava lo smokey eyes.

Kate Middleton

Lo stile di tutti cambia con gli anni. Quante volte è capitato di vedere una vecchia foto e chiedersi per quale motivo ci si fosse vestiti o truccati così. Magari è capitato anche a Kate Middleton, oppure quello stile più audace che amava sfoggiare ai tempi dell'università un po' le manca. Perché se si va a curiosare nel passato della principessa del Galles si può vedere come non solo il suo abbigliamento sia mutato dopo l'ingresso ufficiale nella royal family, ma anche il suo modo di truccarsi.

Kate Middleton il giorno del diploma

Lo smokey-eyes amato da Kate Middleton

Erano i primi anni Duemila, un periodo di luci e ombre per il mondo della moda, e anche del make-up. Uno stile che sta tornando sempre più di moda e che Kate Middleton, da buona millennial ha sfoggiato nel corso dei suoi anni universitari. La principessa del Galles, nel suo periodo da studentessa al Saint Andrews Collage, dove ha conosciuto il principe William, ha spesso esibito un trucco scuro, sui toni del grigio e del nero, uno smokey eyes dallo stile gotico che metteva in risalto i suoi occhi verdi, caratterizzato da diverse passate di mascara e marcato eyeliner.

Kate Middleton nel 2005

Una passione che ha dovuto abbandonare dopo il fidanzamento ufficiale con l'erede al trono, dovendo preferire un make-up più consono con il ruolo che andava a ricoprire. A riguardare le immagini di una Kate Middleton giovanissima si rimane stupiti dal suo stile più grintoso sui toni dark, ormai abituati a vederla con un trucco estremamente naturale e mai marcato; ora la futura regina predilige la palette di marroni, realizzando un make-up nude.

Kate Middleton nel 2011

L'ultima volta che la principessa ha scelto un trucco audace

Secondo quanto riportato da Hello! Magazine, Kate Middleton ha detto addio per sempre allo smokey eyes nel 2011. Qualche mese dopo il matrimonio la coppia reale ha partecipato a una cena in onore del National Memorial Arboretum Appeal e l'allora duchessa di Cambridge ha sfoggiato un trucco audace scegliendo un ombretto blu intenso ed enfatizzando lo sguardo con un eyeliner felino. Un abito mono spalla grigio di seta drappeggiato firmato Jenny Packham ha decretato la fine dell'estroso make-up, che da allora è rimasto sobrio, proprio come ci si aspetta da una futura regina.

William e Kate alla cena in onore del National Memorial Arboretum Appeal

La passione di Kate Middleton per il make-up

Non è una novità la passione della principessa del Galles per i prodotti beauty. Per il suo matrimonio Kate Middleton non volle avvalersi di nessuna make-up artist, scegliendo di realizzare il proprio trucco da sé. Fu sicuramente un successo, la futura regina era bellissima e impeccabile mentre percorreva la navata nel suo Alexander McQueen e con un trucco sobrio ma sicuramente valorizzante.