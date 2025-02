video suggerito

Da Donatella Versace a Victoria Beckham, tutti i look e il menù della cena organizzata da re Carlo Re Carlo ha organizzato una cena a Highgrove House, sua tenuta nel Gloucestershire, per celebrare la moda e lo slow food e i rapporti solidi tra Italia e Regno Uniti. A curare il menù è stato l'attore Stanley Tucci insieme allo chef Francesco Mazzei: tutti i dettagli della cena di gala.

A cura di Arianna Colzi

Re Carlo, David e Victoria Beckham

Nella tenuta di campagna di Highgrove a Doughton, nel Gloucestershire, re Carlo ha accolto star, personaggi del mondo della monda e l'Ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini. La cena, infatti, voleva celebrare lo slow food e lo "slow fashion movement" italiani. Tra i presenti all'evento troviamo Donatella Versace, Renzo Rosso, imprenditore e presidente del gruppo OTB, Victoria e David Beckham, Angela Missoni e gli attori Helen Mirren e Stanly Tucci. Nel corso della serata, che è stata inaugurata da un caloroso benvenuto con tanto di brindisi in italiano, re Carlo ha annunciato la Visita di Stato in Italia, prima a Roma e in Vaticano e poi a Ravenna. Il re e la regina non vedono l'ora di essere in Italia, anche per via dei numerosi legami ben radicati tra i due Paesi. Anche il menù della serata è stato scelto dall'attore Stanley Tucci e realizzato dallo chef Francesco Mazzei: un'occasione per celebrare gli ingredienti tradizionali britannici uniti alle ricette italiane.

Re Carlo e l'Ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini

Il menù della cena italiana a Highgrove

Francesco Mazzei, chef di origini calabresi, è alla guida del ristorante italiano Sartoria nel quartiere Mayfair a Londra. Il menù, studiato insieme a Stanley Tucci, che da anni si occupa di diffondere la cucina italiana nel mondo attraverso programmi tv, conteneva anche un omaggio alla compianta regina Elisabetta. Si parte con una serie di specialità italiane amatissime da Carlo III: l'antipasto, infatti, era composto da patè di fegatini toscani e coppa, salumi toscani, bignè al pecorino dello Yorkshire

e caponata di verdure britanniche.

Re Carlo con Helen Mirren

Poi il menù è proseguito con panzanella con granchi scozzesi, seguita da ravioli di ricotta ed erbette raccolte nei giardini della tenuta di Highgrove e passata di pomodoro dell'isola di Wight. A questo è seguito la porchetta del Suffolk e infine una zuppa inglese accompagnata da biscotti. Tutti i piatti, dunque, si rifacevano alla tradizione gastronomica italiana che si è intersecata con le materie prime britanniche. La Zuppa inglese è stata preparata con il Dubonnet al posto del vermouth per omaggiare uno dei vini più amati dalla regina.

La regina Camilla con Helen Mirren

Prima della cena una selezione di cocktail curata da Alessandro Palazzi, bartender del Dukes Bar, storico bar tradizionale di Londra. Ad accompagnare le portate, invece, ci hanno pensato i vini di Sergio Zenato scelti da Chiara Soldati, Angelo Gaja e Chiara Corsini.

Stanley Tucci, Re Carlo, Alessandro Palazzi

I look della serata di gala a Highgrove House

A rappresentare la moda italiana e il Made in Italy c'erano tanti volti noti dei grandi brand. Donatella Versace in primis, il cui fratello, Gianni, era stato molto legato in passato alla principessa Diana, vestendo Lady D per grandi occasioni. Versace ha sfoggiato un abito rosa confetto firmato Atelier Versace "che ha richiesto 500 ore di lavoro a cinque straordinari artigiani del nostro Atelier, in omaggio alla grande maestria italiana", come ha scritto lei stessa sul suo profilo Instagram. "Ho l'onore di partecipare a una cena stasera ad Highgrove Gardens organizzata dall'Ambasciatore italiano nel Regno Unito con le Loro Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla per celebrare lo slow food e la moda", ha aggiunto la Direttrice Creativa

Donatella Versace

Insieme a Versace, erano presenti Angela Missoni, Renzo Rosso e la moglie Arianna Alessi, vicepresidente della OTB Foundation. Alessi ha indossato un abito firmato Viktor&Rolf, che insieme a Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Staff International, Brave Kid e Amiri, è uno dei brand del gruppo di cui Rosso è fondatore. Tra gli imprenditori erano presenti ancheEmma Marcegaglia, Andrea Illy, Guido Barilla, l'archistar Stefano Boeri e lo chef Giorgio Locatelli.

Renzo Rosso e Arianna Alessi in Viktor&Rolf

Oltre alla regina Camilla, che ha indossato un abito blu klein firmato Fiona Clare, designer britannica che firma sempre i suoi abiti, l'attrice britannica Helen Mirren ha scelto un verde mela per la serata di gala. L'attrice, nota per la sua interpretazione della regina Elisabetta, ha optato per un abito lungo firmato Dolce&Gabbana.

Helen Mirren in Dolce&Gabbana

Non poteva mancare la coppia più glamour di tutto il Regno Unito, ossia David e Victoria Beckham, la quale ha scelto di indossare un abito a sirena con un drappeggio in vita firmato proprio da lei stesso.

David e Victoria Beckham in Victoria Beckham