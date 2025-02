Perché la regina Camilla ha ospitato le star di Hollywood a Buckingham Palace

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'agenda della Royal Family britannica è sempre piena zeppa di impegni, a prova del fatto che i rappresentanti di casa Windsor sono tra le personalità più in vista al mondo. Se qualche giorno fa era stata Kate Middleton a finire al centro dell'attenzione dei media grazie a dei dolci disegni realizzati dai figli George, Charlotte e Louis, ora è arrivato il turno di Camilla. Per lei, però, niente visite ufficiali o banchetti di Stato, la regina ha aperto le porte di Buckingham Palace a una serie di famosi attori Hollywoodiani: per quale motivo li ha fatti entrare nel palazzo reale, privilegio solitamente riservato a principi, sovrani e personalità politiche?

Gli attori ospitati a Buckinham Palace

La regina Camilla è sempre stata appassionata d'arte ma solo nelle ultime ore ne ha data l'ennesima prova: a Buckingham Palace ha organizzato un evento celebrativo in onore del National Theatre, di cui è patrona dal 2022 (prima di lei erano state Meghan Markle e la regina Elisabetta a ricoprire l'incarico). L'organizzazione si prepara a un momento leggendario: il direttore nazionale Rufus Norris ha detto addio al suo ruolo dopo 10 anni e ora sarà sostituito da Indhu Rubasingham, la prima donna e settima direttrice dell'organizzazione. Quale migliore occasione di questa per ritrovarsi con alcuni degli attori hollywoodiani più famosi al mondo? È proprio quanto fatto dalla sovrana, che ha ospitato a palazzo reale Cate Blanchett, Andrew Garfield, James Corden, Imelda Staunton, Sharon D Clarke, Ncuti Gatwa e Hugh Skinner.

Camilla con Cate Blanchett

Il "momento fashion" durante il ricevimento

Durante il ricevimento a Buckingham Palace sono stati organizzati balli, canti, discorsi e addirittura una performance teatrale (gli attori hanno infatti messo in scena L'importanza di chiamarsi Ernesto, una delle opere preferite della regina Camilla). Sir Simon Russell Beale, inoltre, ha tenuto il famoso monologo Speak the Speech dall’Amleto. All'evento non è mancato il "momento fashion": la sovrana è rimasta colpita dalla collana di Sharon D Clarke, dichiarando che avrebbe potuto prendere in prestito alcuni dei suoi gioielli per una cena di Stato. Insomma, che si trovi con le personalità politiche di fama mondiale o con gli attori hollywoodiani, Camilla riesce sempre a essere a perfetto agio di fronte i riflettori.

Camilla e Sharon D Clarke