Come George, Charlotte e Louis vedono mamma Kate Middleton: gli adorabili disegni sono virali

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è tornata ufficialmente a lavorare dopo aver comunicato che il cancro è andato in remissione ma, nonostante ciò, da qualche settimana a questa parte non ha presenziato a nessun evento pubblico. Questo non significa che ha "abbandonato" i sudditi, anzi, con loro ama avere un rapporto diretto sui social, dove condivide spesso adorabili foto di famiglia e post celebrativi. Cosa ha fatto in questi giorni lontana dai riflettori? Ha dedicato il tempo libero ai figli George, Charlotte e Louis, con i quali si è divertita a organizzare una "sfida" a colpi d'arte: ecco il risultato.

I ritratti di Kate realizzati dai principini

Non è una novità che Kate Middleton voglia far sentire i suoi figli dei bambini "normali" e non degli eredi al trono, ma è stato nelle ultime ore che ne ha data la prova materiale. Sui social ha condiviso dei suoi ritratti realizzati dai figli durante un pomeriggio dedicato alle attività manuali.

Il disegno di Charlotte

C'è il piccolo Louis che ha ritratto la mamma in rosso con i capelli lunghi e la frangetta, Charlotte ha preferito disegnarla col viso serio e i capelli ondulati, mentre George l'ha immortalata seduta in poltrona con gambe accavallate e chioma liscia. L'ultimo disegno è invece firmato dalla principessa del Galles e sembra raffigurare George in primissimo piano con gli occhi chiusi. Le immagini hanno suscitato l'interesse dei followers, guadagnando oltre 60.000 like.

Il disegno di Louis

Perché Kate Middleton si è data al disegno con i figli

Per quale motivo Kate Middleton ha voluto darsi alle attività manuali con i figli? Lo ha spiegato nella didascalia del post, dove ha scritto: "La Royal Foundation Centre for Early Childhood Shaping Us Framework si occupa delle abilità sociali ed emotive che iniziano a svilupparsi nella prima infanzia. Queste abilità sono fondamentali per tutta la nostra vita, plasmano chi siamo, hanno effetto sul come gestiamo i nostri pensieri e le nostre emozioni, sul come comunichiamo, sul come ci relazioniamo con gli altri e su come esploriamo il mondo che ci circonda. Disegnare ritratti con i bambini può offrire un momento di connessione mentre si trascorre il tempo a guardarsi e concentrarsi l'uno sull'altro". Insomma, disegnarsi a vicenda è un momento super creativo e soprattutto divertente da condividere in famiglia.