L'inedita rivoluzione di stile di Kate Middleton: niente più glamour, ora punta sulla sobrietà Kate Middleton ha partecipato a un evento social presso la National Portrait Gallery di Londra e ne ha approfittato per rivelare il suo nuovo stile all'insegna della sobrietà: ecco cosa ha indossato per evitare che si parli dei vestiti che sfoggia.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton ha appena superato uno dei momenti più difficili della sua vita: nell'ultimo anno ha combattuto contro il cancro ed è rimasta a lungo lontana dai riflettori per dedicarsi alle cure. I fan sono stati in apprensione per mesi ma nelle scorse settimane sono stati lieti di aver saputo proprio da lei che la malattia è finalmente in remissione. Per la principessa è dunque arrivato il momento di tornare regolarmente a lavorare ma, a differenza del passato, vuole che l'attenzione dei media si concentri sulle cause che sostiene e non sui look che sfoggia. Ecco, dunque, i dettagli dell'outfit che ha sancito la drastica rivoluzione di stile messa in atto di recente.

Il nuovo stile sobrio di Kate Middleton

Qualche giorno fa Kate Middleton aveva annunciato che non avrebbe più comunicato i dettagli dei suoi look ma, nonostante ciò, i capi possono essere facilmente trovati sul web sui siti delle Maison e dei brand che sceglie di indossare. Nelle ultime ore, ad esempio, ha fatto visita alla National Portrait Gallery di Londra per partecipare al lancio di un progetto speciale per sostenere lo sviluppo sociale ed emotivo dei bambini in difficoltà e ne ha approfittato per puntare tutto sul suo nuovo stile all'insegna della sobrietà. Niente cappottini alla moda, abiti dalle stampe floreali o colori accesi, ha preferito un completo minimal e formale perfetto per una "normale" giornata di lavoro.

Il nuovo look sobrio di Kate Middleton

Kate Middleton con pantaloni gessati e giacca marrone

Per l'evento sociale organizzato alla National Portrait Gallery di Londra Kate Middleton ha deciso di attirare il meno possibile le attenzioni dei media sul suo look. Ha infatti indossato un semplice lupetto a collo alto total black e un paio di pantaloni gessati a gamba dritta di Max Mara. Per completare il tutto ha scelto una giacca marrone monopetto di Petar Petrov e dei décolleté dark col tacco largo di Russell & Bromley. Fatta eccezione per un tocco prezioso aggiunto con degli orecchini a cerchio di Sezane e il bracciale "Non ti scordar di me" di Halcyon Days, la principessa ha evitato ogni tipo di guizzo glamour. Questo inedito "sober style" riuscirà a portare l'attenzione sulle cause che sostiene?

Kate Middleton con pantaloni Max Mara