Niente più informazioni sugli abiti di Kate Middleton: perché non vuole che si parli di com’è vestita È un momento di grandi novità per Kate Middleton: a poche settimane dal ritorno in pubblico dopo la malattia, ha fatto sapere di non voler più rivelare ufficialmente i dettagli dei suoi look. Qual è il motivo di questo cambiamento nella strategia comunicativa? Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Il nuovo anno si preannuncia ricco di novità per Kate Middleton e non solo perché ha ricominciato ad apparire regolarmente in pubblico dopo gli ultimi mesi passati lontana dai riflettori a causa della malattia. Il periodo trascorso a debita distanza dai media l'ha fatta riflettere sulla strategia comunicativa collegata alla sua immagine: se fino al 2024 voleva portare l'attenzione sullo stile glamour e sui look che l'hanno resa un'icona fashion internazionale, ora le cose sono cambiate. La principessa ha fatto sapere di non voler più far parlare di lei solo per il modo in cui si veste, ora intende concentrarsi sulla "sostanza": ecco quali sono i motivi nascosti dietro questa scelta.

Kate Middleton non comunicherà più i dettagli dei suoi look

Siamo sempre stati abituati ad analizzare nei minimi dettagli i look all'insegna dell'eleganza e del bon-ton di Kate Middleton ma a partire da questo momento probabilmente tutto questo non accadrà più: da Kensington Palace è stato annunciato che non verranno più date informazioni su abiti, scarpe e gioielli indossati dalla principessa. Certo, tutti coloro che vogliono continuare a ispirarsi al suo iconico stile reale potranno farlo, ma dovranno andare alla ricerca dei dettagli degli outfit da soli. Stessa cosa vale anche per i preziosi della collezione Windsor, solitamente sfoggiati a eventi ufficiali per motivi profondamente simbolici.

Il motivo della nuova strategia comunicativa di Kate Middleton

Stando a quanto rivelato dai tabloid britannici, il motivo di questo brusco cambiamento sul piano comunicativo sarebbe legato a un preciso desiderio di Kate, la quale vorrebbe che i sudditi britannici cominciassero a concentrarsi sulle cause che promuove e non sulle griffe che la vestono o sul prezzo dei capi che indossa. È stato durante il periodo di malattia che la principessa ha maturato questo decisione: nel momento più difficile della sua vita ha dato una nuova prospettiva a ogni cosa, capendo ciò che realmente conta nella quotidianità. Insomma, il suo obiettivo è portare avanti delle importanti missioni sociali e non essere semplicemente una "bambolina ben vestita".