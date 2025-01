video suggerito

Perché Kate Middleton ha indossato le perle di Elisabetta II nel Giorno della Memoria Ieri, in occasione del Giorno della Memoria, a Londra si è tenuta una cerimonia commemorativa in onore delle vittime dell’Olocausto e tra i presenti non poteva mancare Kate Middleton. Per quale motivo ha scelto proprio quest’evento per indossare le perle? Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo il lungo periodo trascorso lontano dai riflettori a causa del cancro. Aveva dato il via agli impegni pubblici fin dall'inizio di gennaio, per la precisione quando, dopo aver annunciato che la malattia era in remissione, aveva fatto visita all'ospedale in cui aveva affrontato le chemio: oggi è lieta di poter riprendere la "normale" routine reale. Nelle ultime ore, infatti, insieme al marito William ha preso parte alla cerimonia di commemorazione del Giorno della Memoria dell'Olocausto che si è tenuta a Londra, celebrando insieme ai sopravvissuti l'80esimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Per quale motivo ha indossato le perle appartenute alla regina Elisabetta II?

Kate Middleton in nero con la borsa griffata

Kate Middleton non lascia nulla al caso quando si parla di stile e ne ha data l'ennesima prova durante la cerimonia commemorativa tenutasi a Londra nel Giorno della Memoria. La principessa ha infatti puntato sull'eleganza senza tempo del nero, il colore da sempre associato al lutto, abbinando un maxi cappotto avvitato di Catherine Walker (uno dei suoi brand preferiti) a un completo in tinta composto da maglione di cashmere di Boden e pantaloni palazzo di Roland Mouret. Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps dark col tacco alto di Russell & Bromley e la classica Mini Flap bag in pelle nera di Chanel (accessorio che ha reso ancora più sofisticato il total look).

Kate Middleton con cappotto di Catherine Walker

Il significato simbolico dei gioielli di perle

A impreziosire il look di Kate Middleton non potevano che essere i gioielli, tutti scelti per il loro toccante simbolismo. Questa volta, infatti, la principessa ha lasciato a casa i preziosi in oro e diamanti, ha preferito le perle. La collana a quattro fili che ha sfoggiato è di Susan Caplan, mentre gli orecchini a goccia fanno parte della collezione reale (appartenevano a Elisabetta II e sono stati realizzati con le perle del Bahrain). Dietro questa precisa scelta di stile non c'è solo un dolce omaggio alla compianta regina, le perle nascondono anche un profondo significato simbolico. Fin dai tempi della regina Vittoria, la Royal Family britannica ha cominciato ad associare le perle al lutto ed è proprio per commemorare le milioni di vittime dell'Olocausto che Kate Middleton le ha indossate nel Giorno della Memoria. Ancora una volta la principessa ha dimostrato che ogni sua apparizione pubblica viene curata nei minimi dettagli, tanto da riuscire a lanciare messaggi anche con gli abiti.

Leggi anche Perché Kate Middleton ha scelto il bordeaux per il suo primo impegno istituzionale

Kate Middleton con collana di Susan Caplan