Kate Middleton, per la visita ufficiale in Galles ricicla un vestito da 19 euro Kate Middleton è stata impegnata nel Sud del Galles con una visita ufficiale in un ospedale per bambini e in una storica fabbrica di maglieria della zona: per l’occasione ha indossato un vestito pied de poule low cost. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

Kate Middleton

Per Kate Middleton stanno lentamente riprendendo gli impegni pubblici. Middleton è tornata da poco a seguire un'agenda più ricca, scegliendo con il nuovo anno di visitare l'ospedale che l'ha curata per il cancro come primo impegno del 2025. Pochi giorni fa, in occasione degli appuntamenti per il Giorno della Memoria a Londra, la principessa ha scelto di omaggiare la compianta regina Elisabetta II. Nelle ultime ore, invece, aa principessa del Galles ha visitato il sud del Galles seguendo l'esempio della principessa Diana: è stata infatti nominata royal patron del Tŷ Hafan, la prima struttura sanitaria nel Galles dedicata alle cure per i bambini affetti da patologie. Un incarico prestigioso quanto significativo vista la recente malattia che ha colpito la Principessa e che lei stessa ha dichiarato essere in remissione poche settimane fa. Nella visita nel Sud del Galles, Middleton ha fatto anche a una visita a una storica maglieria di Ammanford, nel Carmathenshire: proprio in questa occasione sono in molti ad aver notato il look della principessa.

Il look low cost di Kate Middleton

Per la visita nel Sud del Galles la principessa ha indossato un abito midi pied de poule bianco e nero con un fiocco intorno al collo, proprio a ricordare lo stile degli abiti indossati dalla principessa Diana, uno dei suoi punti di riferimento.

Kate Middleton in visita nel Galles

L'abito di Zara, venduto in saldo a 16 sterline ovvero 19 euro, si abbina a un cappotto color sabbia realizzato dal sarto Chris Kerr abbinato a un paio di pumps firmate Russell & Bromley. Il vestito, come spesso accade, è stato già indossato in altre occasioni pubbliche, come un impegno reale a Bradford nel gennaio 2020 e in occasione di un altro appuntamento pubblico nel 2021.

Kate Middleton con l'abito Zara