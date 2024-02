La regina Camilla ha una nuova collana preziosa che nasconde un dolce omaggio ai nipoti La regina Camilla ha aperto le porte di Clarence House per ospitare un atteso evento istituzionale: in quanti hanno notato le incisioni sulla sua nuova collana preziosa? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese sta vivendo un momento molto delicato a causa delle condizioni di salute di due dei suoi membri più in vista: Kate Middleton è in convalescenza dopo aver subito un intervento all'addome a inizio gennaio, mentre il re Carlo III ha scoperto di avere un cancro e ora è rientrato a Londra per sottoporsi alle cure previste. A prendere il loro posto agli eventi istituzionali sono i loro consorti, ovvero il principe William e la regina Camilla. Quest'ultima, in particolare, sta apparendo spesso in pubblico da qualche settimana a questa parte e in ogni occasione ci tiene ad aggiungere qualche dettaglio "personalizzato" al suo look, dagli omaggi al marito alle spille personalizzate.

Il look fiammante di Camilla

Nella giornata di ieri la regina Camilla ha aperto le porte di Clarence House per ospitare l'evento The Colonel's Fund e per l'occasione è rimasta fedele allo stile bon-ton che da sempre la contraddistingue, anche se con un tocco vitaminico in più. Si è affidata a Fiona Clare, una delle sue stiliste preferite, che questa volta per lei ha scelto un rosso acceso. Niente più colori tenui e scuri, con l'avvicinarsi della primavera la sovrana ha deciso di dare spazio a una tinta fiammante, apparendo raggiante di fronte i riflettori. L'abito è un classico modello con la gonna scampanata al ginocchio e un taglio a V sul colletto ed è stato completato da un paio di stivali di camoscio nero.

Camilla in Fiona Clare

I gioielli preziosi e personalizzati di Camilla

Nel nuovo look di Camilla non sono mancati i gioielli preziosi e coordinati, primo tra tutti il braccialetto col cuore rosso di Van Cleef & Arpels che proprio di recente aveva già sfoggiato. La collana con diamanti e topazi di Kiki McDonough, il bracciale con i quadrifogli: a fare la differenza è stato un nuovo pendente che ha portato appeso al collo. Si tratta di un ciondolo personalizzato creato "su misura" per lei: è in oro giallo, ha un rubino centrale (pietra simbolo del suo mese di nascita) e ha sopra incise 5 lettere, L, F, E, L e G. Cosa rappresentano? Sono le iniziali dei nomi dei suoi nipoti Lola, Freddy, Eliza, Louis e Gus. Insomma, la regina è molto legata alla sua famiglia e non perde occasione per dimostrarlo.

Camilla al The Colonel's Fund