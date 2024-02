Quanto costa il nuovo bracciale col cuore della regina Camilla La regina Camilla è tornata in pubblico in rappresentanza della corona. In quanti hanno notato il suo nuovo braccialetto col cuore? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il re Carlo III sta affrontando uno dei momenti più duri della sua vita: dopo essersi sottoposto a un intervento programmato alla prostata, ha scoperto di avere un cancro e ora ha dato il via alle cure a Londra. Sebbene sia apparso qualche volta in pubblico dopo l'annuncio, ora a presenziare in rappresentanza della corona agli eventi istituzionali è sua moglie Camilla, da sempre al suo fianco anche nei periodi difficili. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo bracciale prezioso: ecco quanto vale il gioiello dal dettaglio "romantico" indossato a poche ore da San Valentino.

Il look riciclato di Camilla

L'avevamo lasciata con la camicia animalier in una cerimonia organizzata in suo onore, oggi ritroviamo Camilla in visita all"hub pop-up di Shepherds Bush, uno spazio creativo che incoraggia arti e artigianato dove ha incontrato la costumista Syban Velardi. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile bon-ton che da sempre la contraddistingue, anche se si è ritrovata a riciclare un vecchio look. La regina ha infatti rispolverato un abito blu firmato Anna Valentine, una delle sue stiliste preferite, per la precisione un modello dritto e lungo fino al ginocchio decorato delle cuciture a effetto furry.

Camilla in Anna Valentine

I preziosi gioielli di Camilla

A fare la differenza nel look di Camilla sono stati i gioielli preziosi. Ha abbinato il vestito blu a una collana con pendente in diamanti e topazi di Kiki McDonough, completando il tutto con l'immancabile braccialetto con i quadrifogli d'agata di Van Cleef & Arpels.

Camilla con i gioielli Van Cleef & Arpels

Tra i monili sfoggiati dalla regina c'è anche un "nuovo arrivato": un bracciale in oro rosa 18k decorato con un cuoricino rosso in corniola. Si tratta dello Sweet Alhambra cœur sempre di Van Cleef & Arpels, modello che è stato rilanciato in occasione di San Valentino. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 1.700 euro.

Bracciale Van Cleef & Arpels