Camilla è una regina glamour con la camicia animalier: il look nasconde un omaggio alla corona La regina Camilla è stata nominata "Honorary Liveryman" della Worshipful Company of Fan Makers. Durante la cerimonia tenutasi a Clarence House ha sorpreso tutti con un look dai dettagli leopardati che nascondeva un omaggio alla corona: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

A diversi giorni dall'annuncio ufficiale che ha fatto seguito al recente ricovero per problemi alla prostata, re Carlo III è tornato a Londra per cominciare le cure contro il cancro. Ad accompagnarlo non poteva che essere sua moglie Camilla, è stata lei che negli ultimi tempi lo ha spesso sostituito durante gli impegni ufficiali, dando prova di essere una regina perfetta. Nelle ultime ore è diventata protagonista di una cerimonia speciale organizzata in suo onore: è stata nominata "Honorary Liveryman" della Worshipful Company of Fan Makers e per l'occasione non ha rinunciato allo stille bon-ton che da sempre la contraddistingue.

Perché Camilla ha indossato un mantello rosso

Nelle ultime ore Clarence House, la residenza del re e della regina, ha ospitato una cerimonia onoraria dedicata a Camilla Parker Bowls, che è entrata a far parte della Worshipful Company of Fan Makers, antica azienda (di cui ora è membro onorario) diventata famosa per la produzione dei suoi storici ventagli.

Il mantello rosso simbolo della Worshipful Company of Fan Makers

Ad oggi è un'organizzazione che sostiene progetti benefici volti alla realizzazione di turbine eoliche e motori a reazione all'insegna del green, ma questo non significa che ha "dimenticato" la sua ricca storia. La sovrana, oltre a indossare l'iconico mantello rosso dell'organizzazione, ha anche ricevuto in regalo un ventaglio realizzato da Stewart Parvin, designer che in passato ha creato abiti per la regina Elisabetta II e che è stato commissionato dai Fan Makers nel 2020.

Camilla col ventaglio di Stewart Parvin

Il look leopardato della regina Camilla

Per la cerimonia in suo onore a Clarence House Camilla non ha rinunciato al bon-ton, anzi, ha mixato alla perfezione glamour e modernità. Ha indossato un abito smanicato di Fiona Clare Couture, un modello total black con lo scollo a V e la gonna sotto al ginocchio, la sua particolarità?

Camilla in Fiona Clare Couture

Lasciava bene in vista una camicia in seta trasparente total animalier e con le maniche a palloncino. A completare il tutto non sono mancati i suoi accessori preferiti, dagli stivali neri di Russell & Bromley ai gioielli col quadrifoglio di Van Cleef & Arpels. A spiccare sul petto è stata la Queen Mother's Rock Crystal Brooch, una spilla risalente agli anni '20 che fa parte della collezione reale. Realizzata in cristallo di rocca traslucido, è intagliata con disegni di pergamene e prende il colore del tessuto dietro di essa. In quanti avevano già visto il prezioso nei vecchi look di Camilla?

La Queen Mother's Rock Crystal Brooch