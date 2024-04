video suggerito

Kitty Spencer diva in nero: perché la nipote di lady Diana era alla mostra di Dolce&Gabbana Kitty Spencer è volata in Italia per l’inaugurazione della mostra “Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana”. La nipote di lady Diana è un’amica della Maison. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kitty Spencer in Dolce&Gabbana

Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana è l'esposizione interamente dedicata alla Maison italiana, al lavoro degli stilisti Stefano Gabbana e Domenico Dolce, non solo nel settore della moda, ma anche alle loro collaborazioni col cinema e il teatro. La mostra, inaugurata presso il Palazzo Reale di Milano, resterà aperta fino 31 luglio 2024, per poi spostarsi in un tour che toccherà le principali città del mondo. L'inaugurazione di domenica 7 aprile ha portato in Italia ospiti internazionali e amici di vecchia data della Casa di Moda, tra cui Kitty Spencer. Erano presenti anche Che col fidanzato, Isabella Rossellini, Helen Mirren, Demi Moore (con un abito a rete tempestato di cristalli scintillanti).

Kitty Spencer amica di Dolce&Gabbana

È volata in Italia, per l'inaugurazione della mostra, anche Kitty Spencer. Il cognome non mente: si tratta proprio della nipote di lady Diana, in quanto primogenita di Charles Spencer, il fratello della principessa del Galles. Kitty Spencer è stata invitata in quanto amica di vecchia data della Maison, con cui collabora da anni. Lady Kitty Spencer, infatti, è una modella. La 33enne, che da poco si è sposata ed è di recente diventata mamma, ha cominciato la carriera sulle passerelle proprio grazie alla Maison italiana.

Kitty Spencer in Dolce&Gabbana

Furono Stefano Gabbana e Domenico Dolce a volerla alla Milano Fashion Week, in occasione della presentazione delle collezioni Autunno/Inverno 2018-19. Nel 2021 il loro rapporto si è ulteriormente fortificato: gli stilisti siciliani l'hanno eletta Global Ambassador del brand, confermando il rapporto reciproco di amicizia e stima. Non a caso, nel giorno del matrimonio, lady Kitty Spencer si è affidata proprio alla Casa di moda italiana, che ha realizzato per lei quattro creazioni esclusive da vera principessa.

Il look di lady Kitty Spencer

La modella per la serata ha scelto l'intramontabile eleganza del total black, stile che esprime in pieno la sua classe innata. Kitty Spencer ha scelto un abito lungo leggermente plissettato, con spalline rinforzate e scollatura a V che rivela il reggiseno in pizzo. Ha completato l'outfit con una preziosa parure di gioielli, un collier con orecchini pendenti coordinati.