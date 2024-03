Letizia di Spagna, il pantalone a vita altissima si abbina al top scintillante Letizia di Spagna ha partecipato col marito Felipe VI al concerto-tributo in onore delle vittime dell’attacco terroristico al National Music Auditorium di Madrid. Quale migliore occasione di questa per brillare con un look dall’eleganza senza tempo? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se da un lato Kate Middleton rimarrà lontana dai riflettori almeno fino a giugno (come comunicato di recente dai portavoce di Buckingham Palace), dall'altro le reali d'Europa continuano a sfidarsi a colpi di stile, dando prova di non avere nulla da invidiare alla "cugina" inglese quando si parla di look. Letizia di Spagna, in particolare, è apparsa spesso in pubblico negli ultimi giorni e lo ha fatto con degli outfit che non sono passati inosservati, da quello floreale con tanto di orecchini a forma di gelsomino a quello dal mood "concettuale" con il top strappato. Nelle ultime ore è riuscita ancora una volta ad attirare l'attenzione dei media ma con qualcosa di decisamente più scintillante: ecco i dettagli.

Il completo da gala di Letizia di Spagna

Nelle ultime ore Letizia di Spagna è tornata ad apparire in pubblico accanto al marito, il re Felipe VI, e per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. I due hanno partecipato a un concerto-tributo organizzato in onore delle vittime dell'attacco terroristico al National Music Auditorium di Madrid, apparendo super affiatati fianco a fianco. La sovrana, in particolare, ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black ma con qualche dettaglio sparkling, una scelta perfetta per una serata di gala. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo a vita altissima di Carolina Herrera a un top di paillettes in tinta, un modello a maniche lunghe e a girocollo sempre di Carolina Herrera (collezione Fall/Winter 2016).

Pantaloni Carolina Herrera

La regina Letizia rinuncia ai tacchi a spillo

Per completare l'outfit dark non sono mancati degli ulteriori accessori in tinta super sofisticati. Al di là della clutch bag "allungata" a forma di tubo con fibbia gioiello di Roger Vivir, la regina Letizia ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo d'ordinanza. Ha preferito un tacco più comodo, ovvero medio e squadrato, con un paio di pumps nere di una limited edition di Massimo Dutti. Niente capelli lisci, questa volta ha preferito esaltare il nuovo caschetto con delle onde dall'effetto naturale che hanno aggiunto un tocco sbarazzino al look. La regina spagnola non ha forse dato l'ennesima prova di essere anche regina di stile?