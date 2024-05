video suggerito

Letizia di Spagna reinterpreta la moda mannish: sotto la giacca indossa la canotta lingerie Letizia di Spagna è tornata in pubblico per un evento istituzionale a Madrid e per l’occasione ha sfoggiato un look mannish in pieno stile primaverile: in quanti hanno notato la canotta lingerie che ha indossato sotto la giacca? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sempre più spesso le rappresentanti delle Royal Family d'Europa diventano vere e proprie icone fashion, tanto da riuscire a influenzare le mode e le tendenze internazionali. Per loro niente più completi rigorosi o abiti formali, hanno modernizzato il loro armadio, rendendolo iper glamour ma senza rinunciare al bon-ton. Lo sa bene la regina Letizia di Spagna, che sempre più spesso finisce al centro dell'attenzione dei media con dei look sofisticati e di classe. Negli ultimi tempi ha puntato quasi esclusivamente sui tailleur mannish ma aggiungendo qualche dettaglio iper femminile: ecco il nuovo outfit in pieno stile primaverile ma con un piccolo riferimento al mondo della lingerie.

Il tailleur pastello di Letizia di Spagna

Nelle ultime ore i reali di Spagna hanno partecipato a un nuovo evento istituzionale a Madrid, il Meeting Board With The Patronage Of The Gallery Of The Royal Collections. Per l'occasione la regina Letizia è tornata a sfoggiare un tailleur giacca e pantaloni: dopo il blazer in tweed delle foto di famiglia e il total black dell'incontro con Zelensky, questa volta ha lasciato trionfare un colore tipicamente primaverile, l'azzurro pastello. Per essere precisi ha scelto un completo di lino firmato Adolfo Domínguez con pantaloni a sigaretta alla caviglia e giacca monopetto. Non ha rinunciato alle sneakers bianche di Vivobarefoot che da diverso tempo è costretta a indossare al posto dei tacchi a causa di un infortunio al piede.

Tailleur Adolfo Domínguez

La regina Letizia segue il trend dei capi lingerie

A fare la differenza nel look mannish di Letizia è stato il "sotto giacca": per lei niente camicia o blusa bon-ton, ha preferito seguire il trend dei capi ispirati al mondo della lingerie, uno dei più gettonati di stagione. Ha infatti indossato un top che a primo impatto sembra essere intimo, ovvero un modello total white con lo scollo a V decorato con un inserto di delicato pizzo trasparente. Orecchini a cerchio gold e mini, lucidalabbra trasparente sulla bocca e capelli sciolti con le punte a effetto messy: la regina spagnola è riuscita a mixare in modo impeccabile eleganza, comodità e glamour. In quante prenderanno ispirazione da lei per rendere le ultime settimane della primavera super fashion?

Leggi anche Letizia di Spagna, il look mannish per accogliere il presidente ucraino Zelensky

Letizia di Spagna in Adolfo Domínguez