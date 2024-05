video suggerito

Il nuovo ritratto dei reali di Spagna: tutti in giacca per i 20 anni di matrimonio di Letizia e Felipe Il prossimo 22 maggio Felipe VI e Letizia di Spagna festeggeranno i 20 anni di matrimonio e per l’occasione si sono riuniti alle figlie Leonor e Sofia per realizzare dei nuovi ritratti ufficiali: ecco i look coordinati che hanno sfoggiato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il prossimo 22 maggio sarà una giornata importante per la Royal Family spagnola: il re Felipe VI e sua moglie Letizia Ortiz festeggeranno il loro 20esimo anniversario di matrimonio. Diventati protagonisti di una vera e propria favola moderna, hanno dimostrato che l'amore non conosce limiti o classi sociali: quando si conobbero lui era principe ereditario, lei giornalista, ma nonostante ciò hanno voluto coronare il loro sogno romantico, diventando protagonisti di un leggendario "boda real" nella cattedrale di Almuden a Madrid. Ora per celebrare al meglio questo importante traguardo hanno pensato bene di posare per dei nuovi ritratti ufficiali in compagnia delle figlie Leonor e Sofia: ecco tutti i dettagli dei look sfoggiati nelle foto.

Letizia di Spagna con la giacca vitaminica nelle foto ufficiali

A pochi giorni dal 20esimo anniversario di matrimonio, Felipe VI e Letizia Ortiz hanno riunito la famiglia per realizzare dei nuovi ritratti ufficiali. Le principesse Leonor e Sofia hanno temporaneamente abbandonato i collegi "reali" che stanno frequentando e sono rientrate in patria, posando in forma smagliante accanto ai genitori. Per l'occasione i quattro si sono vestiti in coordinato, puntando tutto sull'eleganza senza tempo della giacca. Il re ha scelto un completo spezzato sui toni dell'azzurro, mentre la moglie Letizia ha preferito un blazer in tweed fucsia acceso, un modello doppiopetto firmato Mango che ha abbinato a un paio di pantaloni bianchi e a delle comode sneakers di BOSS (ha detto temporaneamente addio ai tacchi a causa di un infortunio al piede).

Letizia di Spagna in Mango

Leonor "imita" la mamma, Sofia rompe le regole reali

Anche le principesse non sono state da meno in fatto di stile, anzi, sono riuscite a fare concorrenza alla mamma regina. L'erede al trono Leonor è apparsa super glamour in total white ma con una giacca a contrasto in azzurro pastello di Zara. Niente tacchi neppure per lei, ha "imitato" la madre sfoggiando le sue stesse scarpe da ginnastica di BOSS. La più piccola, Sofia, si è ribellata al classico dress code reale indossando un paio di jeans, completando l'outfit con una giacca in tweed color crema di Mango e con delle ballerine nere con il tacchetto a specchio firmate Martinelli. I quattro sono letteralmente il ritratto della felicità, nonché il simbolo del presente e futuro della corona spagnola.

Sofia in Mango, Leonor in Zara