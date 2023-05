Da Sofia di Spagna ad Ariane d’Olanda: quali scuole frequentano i reali d’Europa Dove studiano i giovani reali d’Europa, coloro che da grandi saliranno sul trono? Ecco le scuole che li formano per diventare sovrani.

Non esistono solo i Windsor inglesi, le Royal Families d'Europa sono molte di più rispetto a quanto si potrebbe pensare e ogni volta che appaiono in pubblico riescono ad attirare tutti i riflettori su di sé. I piccoli di casa, in particolare, ovvero i giovanissimi che un giorno saliranno sul trono al posto dei loro antenati, stanno crescendo e non sorprende che spesso finiscano sulle prime pagine dei giornali. Quali sono gli studi che fanno per diventare dei sovrani impeccabili? Ecco quali sono le scuole che ospitano tutti i giovani reali europei, da Sofia di Spagna ad Ariane d'Olanda.

Il college di Ariane d'Olanda

Ariane d'Olanda, la figlia minore di re Guglielmo Alessandro e Màxima, ha 16 anni e dal prossimo settembre comincerà a frequentare il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico a Duino. Si tratta di una splendida location che dà sulla scogliera della provincia di Trieste, la retta per il biennio è di 40.000 sterline e consente agli studenti di alloggiare in un campus pittoresco. È lì che la principessa conseguirà il baccellierato internazionale, seguirà lezioni di lingua serba, arti e culture del mondo, kayak, vela e sistemi ambientali e si ritroverà in un contesto davvero internazionale.

La principessa Leonor e la scuola per promuovere la pace

La principessa Leonor si è diplomata lo scorso weekend ma per sua sorella minore Sofia di Spagna mancano ancora diversi anni alla fine degli studi. Dovrebbe iscriversi al Collegio del Mondo Unito dell’Atlantico nei pressi di Cardiff, così da completare anche lei il diploma di baccellierato internazionale. Tra gli ex alunni di questo istituto ci sono la principessa Elisabetta del Belgio, Ariane e Alexia dei Paesi Bassi. I Collegi del Mondo Unito esistenti attualmente sono 18, sono stati fondati dal pedagogista tedesco Kurt Hahn, il cui obiettivo era trovare un metodo educativo per accelerare la risoluzione dei conflitti internazionali. Tutte le lezioni promuovono la pace nel mondo e lo spirito di unità e il baccelierato internazionale viene conseguito dopo due anni.

Leonor all’UWC Atlantic College

Dalla scuola dei re inglesi all'istituto più costoso al mondo

Che scuola hanno frequentato, invece, Carlo III, suo padre Filippo, il principe Andrea e i figli della principessa Anna? Gordonstoun, un college nelle Highlands scottesi. Fondato nel 1934, prende il nome dalla tenuta di 150 acri posseduta nel XVII secolo da Sir Robert Gordon. La formazione qui si basa sull’outdoor training, quindi si fanno escursioni lungo la costa, campeggi nei Cairngorm e spedizioni di ricerca e soccorso. La scuola "dei re" più costosa al mondo, invece, è l’Institut Le Rosey di Rolle, la cui retta è di 110.000 sterline l’anno. Tra i suoi ex alunni vanta il principe Ranieri di Monaco, il principe Guglielmo, granduca ereditario del Lussemburgo, il principe Dasho Ugyen Jigme Wangchuck del Bhutan, la principessa Marie-Chantal di Grecia e re Faruq d’Egitto.