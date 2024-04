video suggerito

Le destinazioni low cost in Europa da raggiungere ad aprile 2024: quali sono le mete economiche La primavera è il periodo ideale per una fuga di qualche giorni per staccare dalla routine. Aprile 2024, in particolare, è il mese ideale per organizzare un viaggio low cost in Europa: ecco le destinazioni più convenienti.

A cura di Arianna Colzi

Londra

La primavera è ufficialmente arrivata. Con l'arrivo di aprile 2024 è iniziata la stagione dei viaggi, delle gite e dei weekend fuori porta. Questo mese è l'ideale, per fattori climatici, per una mini vacanza in qualche città italiana o in qualche capitale low cost in Europa: i ponti del 25 aprile e del 1 maggio si prestano facilmente per raggiungere qualche destinazione non troppo lontana. Dalle più note Barcellona, Berlino e Londra, passando per Bucarest e Tirana, ecco quali sono i viaggi più convenienti da fare ad aprile 2024.

Dove viaggiare in Europa ad aprile 2024 e spendere poco

Barcellona, Berlino o Londra: le mete europee più gettonate sono anche quelle per cui è possibile trovare più offerte per aprile. I prezzi vanno dai 15 euro fino ai 50 a tratta. Per chi invece volesse optare per una capitale europea fuori dagli itinerari convenzionali Bucarest, è una valida opzione per un weekend fuori porta. I voli per la capitale della Romania partono da 14,99 euro. Un weekend in primavera permette di visitare con tranquillità il meraviglioso Palatul Parlamentului, il palazzo del governo risalente al regime comunista: un dedalo meraviglioso che comprende oltre mille stanze. Per gli amanti della vivace vita notturna della capitale, invece, il quartiere Lipscani è una meta obbligata.

Uno scorcio di Bucarest

Budapest, Ungheria

Una delle mete più economiche da visitare in Europa in questo aprile 2024 è Budapest, capitale dell'Ungheria. Divisa in due dal Danubio, la città è un vero e proprio gioiello composto dalla zona collinare di Buda e quella in pianura di Pest: queste due zone sono collegate dal celebre Ponte delle catene, costruito nel corso dell'Ottocento. Tra i monumenti più interessanti da visitare troviamo la piazza della Santa Trinità con la Chiesa di Mattia, originaria del 13esimo secolo, e la meravigliosa isola Margherita. I prezzi per il viaggio partono da 15 euro solo andata.

Budapest

Göteborg e Stoccolma, Svezia

Per chi invece vuole approfittare della primavera per volare verso l'Europa del Nord, la Svezia potrebbe essere una soluzione low cost da considerare. A partire da 50 euro, circa, è possibile volare sia a Göteborg che a Stoccolma, due dei principali centri del Paese. Per sperimentare a pieno la vita di Göteborg merita davvero fare un tuffo nel quartiere di Haga, una zona fatta delle caratteristiche case in pietra dal tetto rosso. Tra i sentieri acciottolati si può gustare il dolce tipico svedese, il Kanelbullar. Un altro dei luoghi caratteristici è il Feskekörka, mercato del pesce, situato all'interno di una struttura edificata 1874.

Göteborg

Per chi, invece, vuole visitare la capitale Stoccolma, splendida città che si affaccia sul mar Baltico e sull'arcipelago che si trova di fronte. Il centro storico, Gamla Stan, è ricco degli edifici tipici color ocra. Tra i principali punti attrativi c'è la cattedrale di Storkyrkan, il palazzo reale Kungliga Slottet e il Museo Nobel. Proprio in Svezia, infatti, è nato il fisico e chimico Alfred Bernhard Nobel, che ha dato il nome all'omonimo premio.

Stoccolma

Cracovia, Polonia

Rimanendo sempre nell'Europa del nord-est, Cracovia è una valida meta per un viaggio low cost, soprattutto per coloro che hanno solo pochi giorni da sfruttare. Cracovia è nota in tutto il mondo per il centro che contiene ancora edifici di origine medievale. La città vecchia è situata a ridosso del noto quartiere ebraico e del celebre parco Planty. La piazza del mercato, l'imponente Rynek Glówny. Non perdetevi anche un tour all'interno della Cattedrale, situata all'interno del complesso di Wawel: questo edificio è affrescato con opere bizantine, mentre dalla Torre di Sigismondo si gode una vista mozzafiato sulla città.

Cracovia

Ibiza, Spagna

Per chi invece non vede l'ora che arrivi l'estate, Ibiza in primavera potrebbe essere una soluzione ottima per un viaggio low cost e per visitare la perla delle Baleari senza spendere troppo. Partendo da 30 euro, infatti, è possibile volare in Spagna e godersi le spiagge cristalline di Ibiza. Da cala Comte alla famosa Es Vedra, le più belle calette dell'isola sono sicuramente meno affollate che nel periodo estivo. Forse il clima non sarà così caldo per poter fare il primo tuffo della stagione, ma sarà sufficientemente temperato per una bella vacanza di primavera a pochi passi dal mare.

Una spiaggia di Ibiza