Letizia di Spagna, il look mannish per accogliere il presidente ucraino Zelensky La regina iberica ha sfoggiato una mise maschile per l’impegno ufficiale con il presidente ucraino. La moglie di Felipe VI continua a seguire la tendenza sscarpe basse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Da sinistra: Letizia di Spagna, Volodymyr Zelensky e Felipe VI

Letizia di Spagna e Felipe VI hanno tenuto un pranzo in onore del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Palazzo di Madrid che si è recato nel Paese. Prima dell'inizio dell'evento il trio ha posato per le fotografie ufficiali, che sono state pubblicate sul profilo Instagram della Casa reale spagnola. Lo Stato iberico ha promesso un miliardo di euro in aiuti militari all'Ucraina e il primo ministro Pedro Sanchez e il presidente Zelensky hanno firmato un accordo sulla sicurezza a Madrid che è stato illustrato in una conferenza stampa congiunta.

Il look della regina per il pranzo ufficiale

Per accogliere il presidente Ucraino la regina ha indossato un abito gessato blu scuro firmato Massimo Dutti composto da un blazer doppio petto dal taglio over, una vestibilità amata dalla sovrana, sopra una canottiera di e un paio da pantaloni a gamba dritta. I due capi hanno un costo rispettivo di 149 euro e 79 euro. Alla powersuit stile mannish la moglie di Felipe VI ha abbinato un paio di scarpe basse nere, delle ballerine con cinturino eleganti e comode da 89,90 euro di Cacles, un marchio spagnolo che realizza calzature che rispettano la forma del piede.

È ormai qualche tempo che l'ex giornalista ha smesso di indossare i tacchi, preferendo delle pratiche sneaker, tra i motivi di questa scelta sembra esserci metatarsalgia di cui soffre, oltre a un infortunio casalingo che le ha causato la fratture di un dito. La regina Letizia ha completato la sua mise con un paio di orecchini pendenti in argento e perle, mentre per l'acconciatura ha voluto optare per una piega liscia.