Letizia di Spagna in versione business woman: il look da lavoro per l’inverno è con la giacca di lana Letizia di Spagna ha fatto visita all’AECC, l’Associazione spagnola contro il cancro con sede a Madrid, e ne ha approfittato per sfoggiare un look da perfetta business woman: ecco cosa ha indossato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi ha detto che in inverno bisogna necessariamente rinunciare al glamour per combattere il freddo? La verità è che esistono delle proposte di stile originali e sofisticate per tenersi al caldo ma senza rinunciare alla propria passione per la moda. Tutti coloro che vogliono saperne di più sulla questione farebbero bene a prendere ispirazione da Letizia di Spagna, la regina diventata ormai un'icona fashion a livello internazionale. Proprio di recente per un atteso impegno istituzionale ha sfoggiato un completo da business woman confortevole e chic che di sicuro farà tendenza per tutto l'inverno.. Il capo chiave del suo outfit? Il classico blazer ma declinato in una versione in calda lana.

La giacca di lana di Letizia di Spagna

Dopo i pantaloni a quadri della scorsa settimana, la regina ha proposto un nuovo outfit invernale super glamour destinato a diventare imitatissimo dalle fashion addicted più incallite. Nelle ultime ore ha partecipato a un appuntamento istituzionale "in solitaria", ovvero senza il marito Felipe VI e le figlie Leonor e Sofia, ha fatto visita alla AECC, l'Associazione spagnola contro il cancro con sede a Madrid, approfittandone per puntare tutto su uno stile da business woman. Ha puntato sulla moda mannish ma aggiungendo un tocco originale: piuttosto che i classici blazer coperti da maxi cappotti, ha optato per una giacca di lana, per la precisione un modello monopetto di Frambua con i maxi bottoni di metallo e dei dettagli di velluto sugli orli.

La giacca di lana di Frambuã

Letizia di Spagna dice no ai tacchi a spillo

Per completare il tutto la regina spagnola ha indossato una blusa di seta bianca a girocollo di BOSS e un paio di pantaloni neri a sigaretta dalla linea classica. Letizia non ha rinunciato alla borsetta in tinta firmata Mauska e a un paio di décolleté neri col tacco sottile ma basso. Per quanto riguarda i i gioielli ha aggiunto un tocco gold con un paio di orecchini a goccia firmati PDPaola (gli stessi che aveva già sfoggiato durante la visita di Stato in Danimarca). Insomma, la sovrana sembra non avere rivali in fatto di stile e, che sia un evento di gala o un appuntamento lavorativo, ha la capacità di apparire sempre chic, glamour e super raffinata. In quanti la imiteranno durante l'inverno?