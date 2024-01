Letizia di Spagna coi pantaloni a quadri è icona fashion: l’omaggio a Leonor nascosto nel look Letizia di Spagna ha partecipato a un nuovo evento pubblico in compagnia del marito Felipe VI e ne ha approfittato per sfoggiare il look da imitare in inverno: ecco tutti i dettagli dell’outfit coi pantaloni a quadri (che nasconde un omaggio a Leonor). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L'inverno 2024 è ormai arrivato e con lui anche le temperature fredde che costringono tutti a coprirsi il più possibile per evitare di ammalarsi. Questo, però, non significa che bisogna rinunciare allo stile, anzi, quando le temperature si abbassano è possibile dare vita a una serie di abbinamenti super fashion caldi e confortevoli. A proporre un'idea all'insegna del glamour è stata Letizia di Spagna, che nelle ultime ore è tornata in pubblico col marito Felipe VI. L'avevamo lasciata in giacca tweed e ballerine, oggi la ritroviamo con un adorabile pantalone a quadri in pieno "Grandpa Style": ecco tutti i dettagli del look invernale da imitare assolutamente.

I pantaloni Principe di Galles di Letizia di Spagna

Ieri pomeriggio i reali di Spagna sono partiti alla volta di Leon, hanno fatto visita alla CEIP Gumersindo Azcárate School, location in cui hanno consegnato uno dei Premios Princesa de Girona, fondazione presieduta dalla figlia Leonor. Nonostante il freddo, Letizia Ortiz non ha rinunciato allo stile, anzi, ha proposto un outfit glamour e formale che si rivelerà perfetto per le giornate in ufficio. Ha abbinato un maglione di lana blu elettrico a un pantalone a stampa check di Massimo Dutti, per la precisione un modello a vita alta e dalla linea classica decorato all-over con dei quadroni sui toni del grigio scuro. Da sempre simbolo dell'inverno, la fantasia Principe di Galles è tornata in gran voga nel 2024 grazie al trend Grandpa Style, diventando un vero e proprio must per affrontare con eleganza le temperature gelide.

Pantaloni Massimo Dutti

L'omaggio alla figlia Leonor nascosto nel look

Per completare il look invernale Letizia ha optato per un paio di stivaletti di camoscio col tacco largo di Magrit e per un cappotto oversize color panna con la cintura in tinta di & Other Stories. Non è mancato il tocco scintillante: un paio di orecchini in oro bianco firmati Gold & Roses, un modello decorato con una fila di diamanti e con una pietra di tanzanite pendente. Il dettaglio che in pochi sanno è che la scelta dei gioielli non è stata casuale, la regina spagnola ha voluto rendere omaggio alla figlia Leonor "riciclando" i preziosi che quest'ultima aveva indossato durante il suo giuramento alla Costituzione. In quanti prenderanno ispirazione dalla proposta di stile invernale della sovrana?