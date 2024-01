Letizia di Spagna contro le regole “stagionali”: in inverno indossa il tailleur vitaminico Letizia di Spagna ha aperto il The Talent Tour 2024, evento tenutosi nella città di Lleida, approfittandone per proporre un nuovo look all’insegna del glamour. Niente colori scuri e “invernali”, ha aggiunto un tocco di colore alla giornata con un tailleur rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Letizia di Spagna è tornata ad apparire in pubblico nelle ultime ore e ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona di stile dal fascino internazionale capace di dettare legge in fatto di tendenze. L’avevamo lasciata con un look da business woman contraddistinto da una caldissima giacca di lana, oggi la ritroviamo ancora una volta in versione mannish ma decisamente più vitaminica. Chi ha detto che i colori forti e accesi sono riservati esclusivamente alla primavera e all’estate? La regina spagnola ha sovvertito le regole di stile “stagionali” e ha illuminato le fredde giornate invernali con un elegante tailleur rosso fuoco: ecco tutti i dettagli del look.

Il look vitaminico di Letizia di Spagna

Nelle ultime ore Letizia di Spagna ha aperto il The Talent Tour 2024, evento tenutosi nella città di Lleida in occasione del quale ha anche presentato il Princess of Girona Entrepreneurship Award 2024. Quale migliore occasione dell’incontro ufficiale con i ministri del paese per dare il meglio di lei in fatto di stile? La regina ha mixato alla perfezione glamour e formalità, apparendo super chic in versione mannish. Ha sfoggiato un nuovo tailleur con blazer e pantaloni coordinati, questa volta in rosso fuoco firmato Carolina Herrera. Per essere precisi ha optato per un modello della collezione pre-Fall 2019 con pantaloni a sigaretta e giacca monopetto con bottoni chiari, esaltando la silhouette con estrema classe.

Letizia di Spagna in Carolina Herrera

Letizia di Spagna segue la mania del color block

A fare la differenza nel look mannish di Letizia non potevano che essere gli accessori. Ha seguito infatti il trend del color block con una tinta a contrasto, il rosa cipria, abbinando una blusa di seta firmata Boss a un paio di décolleté di vernice di Patrizia Pepe, un modello con il tacco largo e quadrato e dei multi-cinturini sottili intorno a collo del piede e caviglia.

Leggi anche Letizia di Spagna in rosso si prepara al Natale: abbina il tailleur alla blusa pied de poule

Le scarpe di Patrizia Pepe

Non è mancato neppure il tocco scintillante: la regina ha arricchito l’outfit con alcuni dei suoi orecchini preferiti, dei cerchietti a “tre file” d’oro e diamanti di Gold&Roses. In quanti seguiranno il suo esempio e cominceranno a rendere l’inverno un po’ meno uggioso con delle tinte super vitaminiche?

Letizia di Spagna con gioielli Gold&Roses