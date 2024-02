Letizia di Spagna anticipa la primavera: in tailleur bianco e cappotto rosa incontra Martin Scorsese Le giornate miti e soleggiate vi fanno venire voglia di primavera? Letizia di Spagna ne ha approfittato per lasciarsi alle spalle l’inverno: ecco il look vitaminico con cui ha anticipato la bella stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna è più attiva che mai sul fronte professionale, tanto che sta apparendo in pubblico praticamente una volta al giorno. Sebbene ieri la sua agenda ufficiale non prevedesse nessun evento istituzionale, ha deciso lo stesso di tornare di fronte i riflettori per incontrare un vecchio amico a lei molto caro: si tratta di Martin Scorsese, che proprio nelle ultime ore ha fatto visita alla Madrid Film Academy per fare da relatore a un dibattito a tema cinema. Per l'occasione la regina non ha rinunciato allo stile, anzi, ha anticipato la primavera con un completo fresco e colorato che di sicuro farà venire a tutti voglia di godersi le giornate calde e soleggiate con un tocco vitaminico.

Il tailleur candido di Letizia di Spagna

Dopo aver conosciuto Martin Scorsese nel 2018 durante la consegna del Premio Principessa delle Asturie, la regina spagnola è tornata a incontrare il regista americano. Ha partecipato all'evento "in solitaria", approfittando della giornata mite e soleggiata per puntare su un look in pieno stile primaverile. Le giacche di lana e i cappotti cammello per lei sembrano essere solo un lontano ricordo, questa volta Letizia ha optato per un elegante tailleur total white firmato Carolina Herrera. Ha sfoggiato un modello mannish dal taglio classico con blazer avvitato e doppiopetto e pantaloni a sigaretta, completando il tutto con un top di seta in rosa bubble-gum.

Cappotto Carolina Herrera

Il rosa bubble-gum è il colore della primavera 2024

I dettagli primaverili nel look di Letizia di Spagna non sono finiti qui: ha abbinato il completo candido a un adorabile cappottino total pink, per la precisione un modello in lana e cashmere, lungo e oversize, sempre di Carolina Herrera. La regina lo ha portato semplicemente poggiato sulle spalle, così da lasciare intravedere chiaramente il tailleur. Non sono mancate le scarpe in tinta, un paio di pumps di vernice rosa con multi-cinturini di Patrizia Pepe, e gli orecchini in oro e diamanti di Gold&Roses. Per quanto riguarda la borsa, ha scelto una tracollina in pelle bianca di Furla. Insomma, per la sovrana l'inverno sembra essere solo un lontano ricordo: in quante prenderanno ispirazione da lei per le prime giornate soleggiate dell'anno?

