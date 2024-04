Letizia di Spagna rilancia la camicia più amata dalle Royals d’Europa

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna è una delle reali più glamour al mondo, tanto da poter essere considerata una vera e propria icona fashion capace di influenzare le mode di stagione. Ne ha dato prova durante tutte le recenti apparizioni pubbliche, da quella in total pink con abito e slingback coordinate a quella con i pantaloni bianchi, in occasione delle quali ha lanciato i trend da seguire assolutamente in primavera. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, rilanciando la camicia bon-ton più amata dalle Royals europee, prime tra tutte Kate Middleton: ecco qual è il modello da avere per aggiungere un tocco chic al proprio armadio.

Letizia di Spagna ricicla i pantaloni di pelle

La regina Letizia Ortiz ha partecipato a un nuovo evento istituzionale insieme al marito Felipe VI, la cerimonia di premiazione per i National Sports Awards che si è tenuta al palazzo reale di El Pardo, Madrid. Per l'occasione la sovrana non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue ma ha evitato i colori tipicamente primaverili. Per lei niente tinte pastello e nuance vitaminiche, ha preferito il rosso scuro con un paio di pantaloni di pelle firmati BOSS, un modello a sigaretta chic ma allo stesso tempo rock. La particolarità del capo? La regina lo ha riciclato dopo che lo aveva già indossato nel 2022 a Barcellona.

Pantaloni BOSS

Chi ha firmato la camicia bon-ton della regina Letizia

Per completare il tutto Letizia di Spagna ha scelto un paio di pumps col tacco medio in tinta di Magrit e degli orecchini a goccia gold firmati PDPaola.

Camicia Carolina Herrera

A fare la differenza, però, è stata la camicia di seta bianca di Carolina Herrera, un modello morbido e bon-ton contraddistinto dal nastro allacciato intorno al collo che va a sostituire il classico colletto. In passato a scoprire l'animo classy dello stesso capo era stata Kate Middleton e da allora sono state moltissime le Royals che non ne hanno potuto fare a meno durante le loro apparizioni ufficiali, da Meghan Markle a Rania di Giordania. In quante correranno ad acquistare la camicia col fiocco al collo?