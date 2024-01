Letizia di Spagna regina in ballerine: anche senza tacchi è icona di eleganza Letizia di Spagna è apparsa nuovamente in pubblico a Madrid e ne ha approfittato per sfoggiare un look che si rivelerà perfetto per l’inverno. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha rinunciato ai tacchi e ha indossato le ballerine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Chi sono le icone di eleganza da cui prendere ispirazione per essere super chic nella quotidianità? Le reali d'Europa. Se da un lato Kate Middleton nell'ultimo anno ha "centellinato" le apparizioni pubbliche per poter seguire il piccolo George nella scelta del college, la regina Letizia di Spagna è apparsa spesso di fronte i riflettori, dando prova di non avere nulla da invidiare in fatto di stile alla sua "cugina britannica". Nelle ultime ore, ad esempio, ha partecipato a un nuovo evento "in solitaria", approfittandone per sfoggiare un outfit comodo ma allo stesso tempo sofisticato. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha rinunciato ai tacchi preferendo delle ballerine.

Chi ha realizzato la giacca tweed di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna nelle ultime ore è riapparsa in pubblico a Madrid, ha fatto visita alla sede di APRAMP, Associazione che si occupa della prevenzione, reintegrazione e cura delle donne che si prostituiscono. L'avevamo lasciata con la maxi cappa total black alla presentazione dell'inno militare, ora la ritroviamo in una versione decisamente più comoda ma ugualmente chic, tanto che il suo look può essere tranquillamente "imitato" anche nella comune vita quotidiana. Il capo chiave dell'outfit è in assoluto la giacca in tweed sui toni del rosso, bianco e nero: a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è una chicca griffata o extra lusso, il modello aderente e avvitato è stato creato proprio dalle donne seguite dall'associazione e riesce a esaltare al massimo l'innata eleganza della sovrana.

Le ballerine Adeba

Letizia di Spagna con le ballerine bon-ton

Per completare il look Letizia Ortiz ha optato per un ampio cappotto nero lungo fino alle caviglie di Carolina Herrera e per un paio di pantaloni dark, un modello palazzo ma a effetto pinocchietto. Per lei niente tacchi a spillo come richiederebbe il dress code reale, la regina ha preferito la comodità di un paio di ballerine. Per essere precisi ha scelto il modello "Dance" firmato Adeba: è in vernice nera ed è contraddistinto da linee arrotondate, un cinturino sottile intorno alla caviglia e un tacchetto quadrato appena accennato (prezzo 185 euro). Non è mancato il tocco scintillante, ovvero un paio di orecchini in oro rosa e diamanti di Gold&Roses. La regina spagnola ha così dimostrato che non servono le scarpe alte per essere sofisticate, anche le ballerine sono perfette per completare un outfit con un tocco bon-ton.