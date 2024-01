Letizia di Spagna, il look total black per l’inaugurazione dell’anno militare Letizia di Spagna è regina di eleganza in occasione della Pascua Militar, inaugurazione dell’anno militare: un look impeccabile per accompagnare anche il debutto della figlia Leonor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Letizia di Spagna inaugura l'anno militare con un look super elegante. La regina consorte ha presenziato alla cerimonia anche per affiancare il debutto della figlia Leonor: la neo 18enne, infatti, ha presenziato per la prima volta alla Pascua Militar in qualità di erede al trono. Per questo importante evento, Letizia Ortiz ha scelto un outfit total black dall'intramontabile eleganza.

Per la cerimonia della Pascua Militar in piazza dell'Armeria a Madrid, Letizia di Spagna ha indossato una cappa nera con un collo di pelliccia finto firmato Carolina Herrera: una scelta che, ancora una volta, testimonia l'attenzione della regina alle tendenze del momento, come la cappa appunto, senza dimenticare le regole di corte.

Dopo la cerimonia storica, istituita nel 18esimo secolo, il re Felipe VI, Letizia e Leonor di Spagna (vestita in alta uniforme) si sono spostati nel Palazzo Reale di Madrid dove la commemorazione è continuata. La regina consorte ha tolto il coprispalle nero, mostrando una splendida maglia leggermente accollata color bianco sporco. L'outfit regale era completato da una gonna lunga nera a tubino firmata Bouret, un brand made in Spain nato nel 2010. Il modello Raffica è segue un disegno tradizionale nella parte anteriore, per poi lasciare intravedere uno spacco centrale nella parte posteriore.

Anche le décolleté con tacco basso sono di un brand spagnolo chiamato Pinkchic Guagua: un modello che Letizia di Spagna ama molto, visto che le aveva già indossate in diverse altre occasioni. A completare il look da cerimonia, Letizia Ortiz ha sfoggiato una mini clutch, sempre Carolina Herrera, in pelle nera, modello Astrud.

Leonor di Spagna, il debutto in uniforme militare

Letizia Ortiz ha sfoggiato un'eleganza senza tempo per un'occasione che, come abbiamo detto, era davvero significativa per la Famiglia Reale. La giovane Leonor di Spagna, infatti, ha fatto il suo debutto in Alta Uniforme alla Pascua Militar, dopo essere diventata maggiorenne lo scorso autunno. Un'investitura, anche pubblica, per l'erede al trono, supportata come sempre dai genitori, che l'hanno sostenuta anche durante il pranzo a Palazzo Reale con oltre 200 invitati. Prove di un futuro da regina, per la giovane Leonor.

