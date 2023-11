Alessandra Mastronardi regina di eleganza a Berlino: la cappa è il must have dell’inverno 2023 Alessandra Mastronardi a Berlino indossa un coprispalleche riprende i toni dell’autunno. Addio cappotti e piumini, la tendenza dell’Autunno/Inverno è la cappa.

A cura di Arianna Colzi

Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi è a Berlino per promuovere One Trillion Dollars, la miniserie italo-tedesca di sei episodi di cui è una delle protagoniste. L'attrice italiana è regina di eleganza e sul red carpet sceglie sempre outfit super curati. Per arrivare all'Hotel de Rome nella capitale tedesca, dove si è tenuta la prima della serie Paramount, Mastronardi ha scelto una cappa marrone. Un look sui toni dell'autunno che riprende una delle tendenze più chic Autunno/Inverno 2023.

La cappa è il must have dell'inverno 2023: come indossarla

La cappa è uno dei coprispalle più glamour di questo inverno. Nelle collezioni Autunno/Inverno 2023-24, sono molti i brand di lusso che hanno proposto la loro versione della cappa. Da Prada a Gucci, la cappa sembra prendere il posto dei più tradizionali cappotti. Michael Kors la propone abbinata ad un mini abito ton sur ton in maglia. Balmain la trasforma in smoking da abbinare con una tradizionale camicia bianca. Le linee strutturate degli stivali al ginocchio, poi, sono l'ideale per fare da contrasto alle forme svasate della cappa.

Alessandra Mastronardi sceglie la cappa

Il look comfy chic di Alessandra Mastronardi

Sobria ed elegante, anche Alessandra Mastronardi affronta il freddo di Berlino con una cappa che riprende i colori del foliage autunnale, nuance di tendenza di questa stagione. La cappa firmata Michael Kors fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023-2024.

La cappa firmata Michael Kors

Il coprispalle avvolge un vestito midi in maglia en pendant con i toni della mantella: anche gli abiti knitwear sono un altro must have dell'inverno 2023.. A completare il look in pieno stile quiet luxury, Mastronardi sceglie un paio di slouchy boots neri firmati Jimmy Choo. I gioielli Tiffany&Co illuminano i toni caldi dell'outfit: l'attrice porta una collana maxi che risalta sul color cioccolato dell'abito e un paio di maxi orecchini a cerchio.