Alessandra Mastronardi con i capelli “spettinati” e le paillettes splende alla Festa del Cinema di Roma Alessandra Mastronardi dice addio ai look bon ton e al trucco naturale: sul red carpet della Festa del Cinema di Roma mostra un inedito lato dark, sfoggiando un outfit total black, make up marcato sugli occhi e capelli finto spettinati.

A cura di Arianna Colzi

Le star continuano ad affollare il red carpet della 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Nella serata di venerdì anche Alessandra Mastronardi ha calcato il tappeto rosso della kermesse romana in occasione della presentazione di "Te l'avevo detto" e "The Zone Of Interest". Il primo dei due film è il secondo lungometraggio diretto da Ginevra Elkann: una storia corale con protagoniste Valeria Golino, Alba Rohrwacher e Valeria Bruni Tedeschi. Il secondo è una pellicola diretta da Jonathan Glazer, tratta dal libro del grande scrittore Martin Amis. A partecipare alla serata d'autore, c'era anche l'attrice 37enne che, per l'occasione, ha scelto un total black scintillante.

Il look di Alessandra Mastronardi per il Roma Film Festival

L'attrice, convolata a nozze quest'estate nella splendida location dei Faraglioni di Capri, ha scelto per sfilare a Roma un outfit total black firmato Michael Kors Collection, brand di cui è ambassador. L'outfit è composto da un lungo blazer con paillettes ricamate, abbinato a una camicia in seta nera e a una gonna che riprende lo scintillio della giacca. Per completare il look Mastronardi abbina una minaudiere in pelle a effetto cocco, ancora firmata Michael Kors, dalla forma ovale e un paio di sandali essenziali, con tacco a spillo e cinturino alla caviglia.

Alessandra Mastronardi in Michael Kors Collection

Solitamente siamo abituati a vedere negli eventi pubblici l'attrice de L'Allieva con make up molto naturali, mentre per la serata all'Auditorium Parco della Musica, Alessandra Mastronardi sceglie un trucco quasi gotico, con un eyeliner che definisce l'occhio e cat eye inverso. I gioielli, in oro bianco, oro giallo e diamanti, sono firmati Tiffany&Co e fanno parte delle collezioni T1, Knot e Lock della Maison di alta gioielleria.

