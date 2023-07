Dove ha festeggiato il matrimonio Alessandra Mastronardi: party a Capri con vista sui Faraglioni Dopo la cerimonia in Chiesa, Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino hanno festeggiato il matrimonio con amici e parenti in un beach club con vista mare.

A cura di Giusy Dente

Matrimonio da favola per Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino. L'attrice ha sposato il suo primo amore, conosciuto ben 17 anni fa quando era appena 20enne. Tra i due c'era stata una relazione breve ma intensa, finita a causa dei dubbi di lui. Si sono rincorsi per una vita intera, per poi definitivamente ritrovarsi due estati fa: da allora non si sono mai più lasciati. Da ieri sono ufficialmente moglie e marito. Hanno festeggiato il matrimonio in un ristorante sul mare, nella splendida cornice di Capri.

Il matrimonio di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

La coppia sabato 8 luglio ha coronato l'amore che li lega. Si sono giurati amore eterno a Capri: prima un party pre wedding, poi il rito civile presso la Chiesa di Santa Sofia e infine la cena e la festa in una splendida location con vista sul mare. La sposa nella serata precedente le nozze ha indossato un abito color crema monospalla, impreziosito da una maxi corona di fiori sulla testa. Decisamente più classico e tradizionale il look nuziale per il fatidico sì sull'altare: una creazione con ricami e pizzo firmata Armani Privé.

Dove hanno festeggiato gli sposi

Dopo la cerimonia in Chiesa, gli sposi e i loro invitati si sono spostati nella location scelta per la cena e la festa, sempre a Capri. Assieme a 150 tra amici e parenti, Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino hanno festeggiato in un ristorante con vista mozzafiato, raggiunto in barca. Si tratta de La Canzone del Mare, beach club-ristorante che ha reso famosa l'isola nel mondo, diventando il simbolo della Dolce Vita.

Il panorama è dominato dalla vista sui Faraglioni di Capri. Lo stabilimento La Canzone del Mare si compone di diverse terrazze-solarium, a picco sul mare. Le acque bagnano una sabbia bianca di ciottoli. In alta stagione, l'ingresso con lettino sulla spiaggia costa 105 euro a persona.

La struttura mette a disposizione dei clienti anche due piscine. Quella grande ha un perimetro che ricorda la forma stilizzata dell'isola: è proprio quella immortalata in tanti film e documentari sulla Dolce Vita caprese (e che si vede anche nelle Instagram Stories di alcuni invitati al matrimonio). A questa se ne aggiunge poi una più piccola, in posizione più riparata.