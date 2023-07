Alessandra Mastronardi sposa romantica: pizzo e velo lungo per il matrimonio con Gianpaolo Sannino Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino hanno pronunciato il fatidico sì. Look nuziale romantico e raffinato per la sposa, in bianco.

A cura di Giusy Dente

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

Sembra una favola, quella di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino, che si sono giurati amore eterno dopo una storia che ha avuto molte difficoltà. L'attrice ha sposato il suo primo amore e per pronunciare il fatidico sì i due hanno scelto Capri: prima un party pre wedding, poi la cerimonia religiosa nella Chiesa di Santa Sofia e infine la cena presso il ristorante La Canzone del Mare, sabato 8 luglio.

Alessandra Mastronardi in Armani Privé

La storia d'amore di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

Alessandra Mastronardi aveva annunciato le nozze lo scorso aprile. Il matrimonio con Gianpaolo Sannino arriva a coronamento di un amore lungo, che ha dovuto superare non pochi ostacoli. La coppia, infatti, si è ritrovata a distanza di 17 anni. All'epoca del primo incontro lei era una giovane attrice di 20 anni che stava cominciando a farsi notare nel mondo dello spettacolo: aveva infatti appena finito di girare I Cesaroni, la popolare serie tv che l'ha resa nota al grande pubblico. Lui, quattro anni più grande, era uno studente di Medicina alla Sapienza (oggi lavora come dentista).

Gli sposi durante la cerimonia in Chiesa

La storia era durata poco: lui non si fidava, non voleva avere a che fare col mondo dello spettacolo, era forse spaventato da una realtà così diversa. La lasciò e nonostante i tanti tentativi di riconquistarlo, non ci fu nulla da fare. A distanza di quasi 20 anni (trascorsi a rincorrersi, a sentirsi sporadicamente a vedersi sempre e solo per caso) due estati fa si sono messi insieme per non lasciarsi più. Lo scorso dicembre la prima apparizione in pubblico da coppia ufficiale, in occasione della Prima al Teatro alla Scala di Milano. La fatidica proposta di matrimonio, invece, c'è stata lo scorso aprile a Positano, durante una cena in una trattoria.

Gli sposi all’uscita dalla Chiesa

Chi ha firmato l'abito da sposa

I festeggiamenti per celebrare l'amore di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sono iniziati con un party pre-wedding: l'attrice ha indossato un abito monospalla color crema con maxi corona floreale.

Alessandra Mastronardi al party pre–wedding

Decisamente più classico e tradizionale il look per l'altare: una creazione romantica e raffinata, un abito bianco di pizzo con scollatura rettangolare, piccoli punti luce sulla gonna e maniche lunghe trasparenti, completato con lunghissimo velo. È una creazione firmata Armani Privé.