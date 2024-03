Mare Fuori 4, il finale col matrimonio di Rosa Ricci: l’abito da sposa nasconde un messaggio Rossella Aprea, costumista di Mare Fuori 4, ha spiegato a Fanpage.it il significato dell’abito da sposa che indossa Rosa Ricci nel finale di stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Rosa Ricci in Silvian Heach

Mare Fuori 4 si chiude con una scena emblematica, che fa presagire un nuovo e intenso capitolo della storia. Lo sceneggiatore della fortunata serie tv, Maurizio Careddu, a Fanpage.it ha ammesso di aver molto rischiato col finale di stagione, che difatti ha lasciato scontenti molti fan. Già sta lavorando a Mare Fuori 5, che andrà in onda a inizio 2025. Ci sono molti nodi ancora da sciogliere. Si ripartirà dalla scena del matrimonio di Rosa Ricci. La sposa indossa una tuta in pizzo trasparente: il corpetto ha le spalline rinforzate e le maniche lunghe più aperte all'altezza dei polsi; sovrapposta c'è una gonna aperta sul davanti, legata in vita a mo' di cintura. Completano il look un paio di sandali color argento e una corona di rose. Nel look nuziale sono nascosti dei messaggi profondi, che spiegano meglio il significato del finale, lasciato aperto e con tante domande.

Rosa Ricci in Silvian Heach

Il significato del vestito da sposa

Rossella Aprea, costumista di Mare Fuori 4, ha spiegato a Fanpage.it il significato dell'abito da sposa che indossa Rosa Ricci nel finale di stagione. Il vestito è stato studiato in ogni dettaglio, affinché avesse una forte potenza visiva e riuscisse a comunicare, a colpo d'occhio, alcuni messaggi importanti. La costumista si è trovata davanti a un dilemma: vestire per l'altare una donna come Rosa Ricci, una donna certamente per nulla convenzionale. "Per lei non pensavo a un abito classico – ha spiegato – È una tutina d pizzo con un gonnellone di più di 3 metri, le spalline servono ad ampliare la sua forma fisica per farla sembrare più forte in quella situazione".

Rosa Ricci in Silvian Heach

L'abito è stato realizzato cercando di rendere un'idea ben precisa: "È un momento di rottura: la storia d'amore con Carmine è alle spalle. Lei fa una scelta diversa che non sappiamo se è quella di vendicare il padre o scappare. Sicuramente ha un tormento interiore in questo momento". Il look nuziale riflette questo tormento, questo dramma interiore che vive la protagonista, la sua difficoltà in un momento estremamente delicato. Lo spettatore percepisce questo clima drammatico, che per nulla si allinea all'idea comune del giorno del matrimonio, che infatti per Rosa Ricci è tutt'altro che un giorno spensierato.

Rosa Ricci in Silvian Heach

Rossella Aprea ha raccontato: "L'abito è nato da una mia idea ed è stato realizzato appositamente da Silvian Heach. Abbiamo seguito tutta la fase fin dalla scelta di dei tessuti. Dal momento che la sceneggiatura parlava proprio di una metamorfosi di Rosa Ricci, con lei che si rende conto di non essere una rosa bianca, ma una rosa nera, mi è venuta l'idea della corona. Sono rose rosse vere, quasi nere, ma tinte di bianco. È per dare la sensazione di qualcosa che si vuole trasformare, ma in realtà non ci riesce. Infatti poi nel finale lei arriva al cimitero e la strappa via dai capelli. Anche trucco e acconciatura volevano dare l'idea di uno stato d'animo di tormento. Infatti le ha questo rossetto quasi nero, l'ombretto nei toni del rosso: tutto è pensato per il finale della scena in cimitero, una scena forte".

Rosa Ricci in Silvian Heach

C'è un ulteriore dettaglio che passa quasi inosservato, ma non allo spettatore più attento, che coglie tutti i significati nascosti nelle immagini, senza accompagnamento di parola. Più che ad un matrimonio sembra di essere a un funerale, il clima è teso e cupo: "Rosa Ricci non parla, c'è solamente uno scambio di sguardi e non non dice niente. Già quando entra in Chiesa durante la scena del matrimonio lo spettatore si rende conto che sono tutti vestiti di nero. Ci sono addirittura due donne di paese con la veletta nera quasi come se stessero pregando per un funerale".