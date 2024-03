Maria Esposito celebra il successo di Mare Fuori con la borsa di cristalli da 3mila euro Maria Esposito, alias Rosa Ricci, ha celebrato il successo della quarta stagione di Mare Fuori nei luoghi simbolo di Napoli e per l’occasione non ha rinunciato allo stile: ecco tutti i dettagli della sua nuova borsa scintillante e griffata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Si è appena conclusa la quarta stagione di Mare Fuori, la serie targata Rai che negli ultimi anni è diventata un vero e proprio cult: solo ieri è andata in onda l'ultima puntata, quella dedicata al matrimonio di Rosa Ricci (apparsa meravigliosa in un abito bianco dal significato simbolico), ma già si parla di una quinta edizione già in preparazione. L'attrice che ha interpretato l'iconica protagonista, Maria Esposito, non può fare a meno di godersi il successo e, al motto di "A cuntentezza vene da ‘o core", sui social ha documentato le ultime ore trascorse tra i luoghi e le strade più belle della sua Napoli. In quanti hanno notato la sua nuova borsa scintillante e griffata?

Maria Esposito in versione dark

L'avevamo lasciata in versione Miss Napoli durante la presentazione del suo promo libro, ora ritroviamo Maria Esposito/alias Rosa Ricci sui social mentre celebra il successo della quarta stagione di Mare Fuori. Dai vicoli del centro a Marechiaro, l'attrice si è lasciata immortalare tra le strade più belle di Napoli con un look dark.

Maria Esposito a Marechiaro

Pantaloni over a vita bassa, crop top con le spalline sottili che ha lasciato l'ombelico e i tatuaggi in mostra, blazer coordinato e sneakers a contrasto in total white: per completare il tutto "Rosa Ricci" ha scelto una semplice collana choker abbinata a modelli più sottili e uno chignon tiratissimo che ha messo in evidenza i tratti impeccabili del viso.

Maria Esposito in total black

Chi ha firmato la borsa scintillante di Maria Esposito

Il dettaglio che non è passato inosservato nel look dark di Maria Esposito? La borsa scintillante e griffata. Sebbene l'attrice abbia preferito lasciarla solo intravedere attraverso le foto postate sui social, si tratta di un modello così iconico da essere chiaramente riconoscibile. È la mini bag Re-Edition 2005 firmata Prada, per la precisione una versione declinata in verde smeraldo.

Borsa Prada

La sua particolarità? Non solo il raso è decorato all-over con dei cristalli in tinta ma la sua tracolla è anche arricchita da una pouch coordinata (che può essere rimossa). Sul sito ufficiale della Maison è disponibile in diversi colori primaverili, dal celeste al giallo, e in tutti i casi viene venduta a 2.900 euro. In quante prenderanno ispirazione dalla protagonista di Mare Fuori per aggiungere un tocco sparkling ai loro prossimi look?