Maria Esposito da Mare Fuori alla vita "reale": la trasformazione di Rosa Ricci fuori dal set Com'è Maria Esposito, alias Rosa Ricci di Mare Fuori, nella vita "normale"? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dalla serie alla tv.

A cura di Valeria Paglionico

Mare Fuori, la serie cult di Rai 1 dedicata ai giovani detenuti dell’istituto penitenziario minorile di Nisida, è tornato: a partire da oggi i primi 6 episodi della quinta stagione sono disponibili su Rai Play e sono moltissimi coloro che non vedono l'ora di guardarli in anteprima. Cosa succederà nelle nuove puntate? A dare qualche piccola anticipazione è stata Maria Esposito, l'attrice diventata famosa nei panni di Rosa Ricci che anche quest'anno sarà tra i protagonisti della serie. Ospitata a La Vita in Diretta, ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco com'è fuori dal set.

Lo stile di Maria Esposito in Mare Fuori

Nella stagione 5 di Mare Fuori ci saranno diversi nuovi personaggi che intrecceranno le loro storie con le "vecchie conoscenze" della serie. Tra i ritorni più attesi c'è non può che esserci quello di Rosa Ricci che, dopo essere scappata in abito da sposa dal matrimonio con Carmine, verrà coinvolta in nuovi colpi di scena.

Rosa Ricci di Mare Fuori

Maria Esposito, l'attrice che la interpreta, ne ha parlato ieri pomeriggio a La Vita in Diretta, sorprendendo tutti con un look all'insegna del fashion che ha rivelato la sua "vera natura". Se in Mare Fuori punta tutto su uno stile rock fatto di abiti dark, bomber oversize, top di pelle, giacche da motociclista e anfibi da biker, nella vita reale lascia spazio al glamour.

Maria Esposito in Mare Fuori

Il look di Maria Esposito a La Vita in Diretta

Seguita dalla stylist Stefania Sciortino, Maria Esposito a La Vita in Diretta ha indossato un mini dress di Roberto Cavalli, un modello smanicato con bustier aderente con la zip sul davanti e gonna scampanata, la cui particolarità sta nelle stampa a effetto tramonto che lo decora lungo tutta la silhouette. Per completare il tutto l'attrice non ha rinunciato a un tocco rock: ha scelto un paio di cuissardes di pelle nera e col tacco a spillo alti fin sopra alla coscia (di Le Silla). Ha poi portato i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto il taglio a caschetto che sfoggia da qualche mese. Anche in Mare Fuori la vedremo con la chioma corta?

Maria Esposito in Roberto Cavalli