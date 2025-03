video suggerito

Perché Carmela in Mare Fuori 5 indossa sempre le perle: il significato nascosto C'è un dettaglio ricorrente nei look di Carmela, in Mare Fuori 5: non si separa mai dalle perle, che sono portatrici di un messaggio.

A cura di Giusy Dente

Mare Fuori 5

Il cambio di regia in Mare Fuori 5 si avverte anche nella fotografia e nella scelta dei costumi. Ludovico Di Martino ha dato un'impronta, a questa stagione, molto più intima e introspettiva: ha voluto che stavolta fossero i sentimenti a fare da protagonisti, più che le storie. Ci sono meno relazioni e meno amore quest'anno, ma più carcere e più racconto dei personaggi, come ha detto anche a Fanpage.it. Si è mossa su questo binario anche la costumista Rossella Aprea, che infatti intervistata da Fanpage.it ha confermato di aver modificato i look dei vari personaggi rispetto al passato.

I costumi di Carmela in Mare Fuori 5

Per coerenza con la regia, la costumista ha puntato in Mare Fuori 5 su una palette di colori nuova: "In questa stagione tutti i costumi hanno una palette diversa: ci sono pochissimi colori. È tutto molto scuro, molto basic proprio per una richiesta e una decisione presa insieme a Ludovico Di Martino, il regista. Siamo andati molto a fondo nella psicologia dei personaggi e nel loro intimo. Abbiamo scardinato un po' la loro apparenza, per questo ci sono meno fronzoli. È stato stimolante passare da una sartoria coloratissima a una sartoria rigorosa, ombrosa, fatta di colori neutri e pochissime fantasie".

In questa stagione ritroviamo Carmela che si impone col suo ruolo di boss, ma che esprime in pieno anche tutto il suo dolore. È una donna che deve farsi forza da sola, ma che ha sulle spalle i pesi di una vita mai facile, con tante scelte sbagliate. Inoltre deve fare i conti con la morte di Edoardo. Per questo per lei, la costumista ha pensato a qualcosa di specifico: "Abbiamo una Carmela in versione dama. È sempre scurissima, impeccabile, tutta pizzi e merletti, però con grande dignità e nello stesso tempo grande sensualità. Ho pensato un po' alle donne siciliane, alle dame di fine 800".

Il significato delle perle

Nei look di Carmela c'è un dettaglio ricorrente: sono le perle. Rossella Aprea ha spiegato: "Lei indosserà sempre le perle da un certo punto in poi, in segno di lutto, quindi anche all'interno di questo minimalismo ricercato c'è un grande studio dei dettagli. Poi ci sono ci siamo inventati questi "carmelitos", i guardaspalle di Carmela. Come lei indossa sempre queste perle in segno di lutto, anche loro hanno almeno una perla addosso: una collana, dei bottoni sulla camicia. Come se fosse un'appartenenza al suo clan, per dire noi siamo di Carmela". Le perle, infatti, sono le pietre del lutto, unici gioielli consentiti ai funerali. Indossarle, sarà il suo modo di tenere sempre vivo il ricordo di Edoardo.