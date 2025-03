Perché in Mare Fuori 5 torna l’abito da sposa di Rosa Ricci: la costumista spiega il significato simbolico

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Mare Fuori 5

I fan di Mare Fuori aspettavano questo momento da mesi: l'uscita della stagione 5. Questa quinta stagione vede una new entry alla regia, Ludovico Di Martino. A Fanpage.it ha spiegato di essersi concentrato molto sul racconto dei personaggi: meno relazioni e molta più introspezione rispetto al passato. Questo ha richiesto anche una nuova estetica, nuovi colori, nuovi look. Il 26 marzo saranno disponibili su Rai Play gli ultimi sei episodi e dallo stesso giorno la serie andrà in onda anche in prima serata su Rai2: due episodi a serata, fino al 30 aprile. Continua quindi il racconto del percorso di crescita dei ragazzi dell'Istituto penale minorile partenopeo, liberamente ispirato al carcere di Nisida. La costumista Rossella Aprea ha raccontato a Fanpage.it come ha lavorato per vestire i personaggi in questa stagione, per rendere anche visivamente i loro cambiamenti e per adattarsi alla nuova regia.

Il significato dell'abito da sposa

L'avevamo lasciata in abito da sposa, pronta a dire di sì: un sì a cui Rosa Ricci, invece, rinuncia. Quell'abito bianco torna in apertura di quinta stagione: è da lì che il personaggio riparte, per dare vita a una nuova sé. Rossella Aprea ha raccontato: "All'inizio della prima puntata c'è questa scena in cui è in acqua completamente nuda: noi la chiamavamo la scena della rinascita. Sembra un feto nella sacca di placenta: anche la posizione racconta quello. Quindi lei lascia l'abito da sposa sulla spiaggia come se fosse la pelle di un serpente e si butta in acqua: da lì rinasce la nuova Rosa, completamente cambiata. È struccata, coi capelli lunghi liscissimi e più neri del solito. È un'immagine diversa dalla Rosa dell'ultimo periodo della quarta stagione, che era più dolce, vestita di blu, coi capelli morbidi. Questo già fa capire tante cose rispetto al suo cambiamento anche di vita, caratteriale, un cambiamento che ho raccontato vestendola con queste camicie morbidissime, però abbottonate. È il segno di chiusura. È raro vedere la sua pelle nuda. Come se indossasse quasi un'armatura".

Rosa Ricci in Silvian Heach

Come cambiano i colori in Mare Fuori 5

A cambiare non è solo Rosa Ricci: "In questa stagione tutti i costumi hanno una palette diversa: ci sono pochissimi colori. È tutto molto scuro, molto basic proprio per una richiesta e una decisione presa insieme a Ludovico, il regista. Siamo andati molto a fondo nella psicologia dei personaggi e nel loro intimo. Abbiamo scardinato un po' la loro apparenza, ci sono meno fronzoli. È stato stimolante passare da una sartoria coloratissima a una sartoria rigorosa, ombrosa, fatta di colori neutri e pochissime fantasie. Gli unici due personaggi che hanno dei colori, però sempre abbastanza scuri e decisi, sono Carmela e donna Wanda".

Da un lato abbiamo una Carmela in versione dama: "È sempre scurissima, impeccabile, tutta pizzi e merletti, però con grande dignità e nello stesso tempo grande sensualità. Ho pensato un po' alle donne siciliane, alle dame di fine 800". Dall'altro c'è donna Wanda con uno stile tutto suo: "La trovo bellissima da vestire. Lei è in carcere in questa stagione e ha sempre delle tute, ma delle tute pazzesche, super ricercate e con la scarpa da ginnastica abbinata. C'è una scena in cui si fa il pediluvio in in carcere, si vede una scarpiera con tutte le scarpe da ginnastica perfettamente ordinate".

E a proposito di donna Wanda: è la protagonista assoluta di una scena iconica. Riguarda la prima puntata: "Io mi sono sciolta nel vedere la sua scarpa in scena, quando arriva in Piazza Mercato, quando scende dalla macchina. Per me quello rimarrà uno degli elementi iconici di questa stagione: uno stivaletto rosso Le Silla con un tacco particolarissimo che ho scelto tra tanti. Ludovico ha proprio fatto un dettaglio su quel piede che scende dalla macchina. Solo quando ho trovato quella scarpa si è deciso di fare il primo piano: era talmente pazzesca che era impossibile non inquadrarla in quel modo".