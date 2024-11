video suggerito

Marina La Rosa oggi, com’è cambiata dal Grande Fratello a La talpa Marina La Rosa, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, è una dei protagonisti de “La Talpa” condotta da Diletta Leotta. Scopriamo com’è cambiata negli anni l’attrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Marina La Rosa

Marina La Rosa diventa famosa a 23 anni, quando a nel 2000 partecipa alla prima edizione del Grande Fratello condotta da Daria Bignardi. Oggi La Rosa ha 47 anni e parteciperà alla nuova edizione del reality show La Talpa: dopo aver partecipato nel 2019 alla 14esima edizione de L'isola dei Famosi, in questi anni ha continuato la sua carriera in televisione come opinionista ricorrente a È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Scopriamo com'è cambiata in questi anni l'ex concorrente del GF.

Le foto di Marina La Rosa al Grande Fratello nel 2000

Marina La Rosa partecipa al Grande Fratello su Canale 5: viene eliminata dopo due mesi nei quali si conquista il soprannome di "gattamorta" anche per via delle provocazioni nei confronti di Pietro Taricone. Capelli lunghi e trucco acqua e sapone, Marina La Rosa si fa conoscere

Marina La Rosa al Grande Fratello

Dopo il successo nella casa realizza un calendario per la rivista Max dove posa per dodici scatti. Per un po' di anni si allontana dalla televisione tornando in televisione grazie ad alcuni ruoli in Beautiful, Carabinieri 2 e Un Posto al Sole.

Marina La Rosa nel 2001

In quegli anni non mancano i red carpet in cui l'ex concorrente del Grande Fratello sfoggia capelli lunghissimi all'altezza del décolléte e abiti eleganti black and white.

Marina La Rosa sul red carpet di Terra Nostra 2

Dopo la nascita dei suoi due figli torna come ospite al Maurizio Costanzo Show nell'aprile 2015: qui sfoggia un'acconciatura rosso mogano con punte sul biondo con tanto di frangia in pieno stile anni Novanta. Da lì, La Rosa tornerà come opinionista nello spin-off di Quarto Grado, Il giallo della settimana, e come concorrente dell'Isola dei Famosi nel 2019.

Marina La Rosa nel 2018

Marina la rosa oggi, com'è cambiata a concorrente negli anni

Oggi Marina La Rosa è ospite fissa a È sempre Cartabianca, programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Questo autunno debutterà nel programma condotto da Diletta Leotta, La Talpa, a cui partecipa con altri dieci concorrenti vip. Nelle foto di lancio del programma sfoggia una forma fisica invidiabile esaltata da un mini abito blu elettrico abbinata a un paio di sandali neri e capelli biondo cenere leggermente mossi.

Marina La Rosa negli scatti per il lancio de "La Talpa"