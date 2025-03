video suggerito

Dove è stato girato Mare Fuori 5: le location della serie ambientata a Napoli Mare Fuori è arrivato alla sua quinta stagione, le cui prime puntate attualmente sono disponibili su Rai Play. Dove sono state girate le scene nel carcere minorile? Ecco tutte le location a Napoli che compaiono nella serie. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mare Fuori 5 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 12 marzo su Rai Play è arrivata in anteprima la quinta stagione di Mare Fuori, la serie di successo che racconta le storie di un gruppo di ragazzi che, dopo essere finiti nel carcere minorile per i loro crimini, vanno alla ricerca di riscatto. Al momento sono disponibili solo i primi 6 episodi sulla piattaforma di streaming ma a partire dal 26 marzo la serie verrà trasmessa integralmente su Rai 2 in prima serata. Dove sono ambientate le scene? Ecco tutti i luoghi di Napoli che compaiono nella stagione 5.

Dove si trova l'IPM e dove sono state girate le scene interne

La location in cui si svolgono la maggior parte delle scene di Mare Fuori 5 è ancora una volta l’Istituto di Pena Minorile (IPM) dove sono detenuti i protagonisti. Sebbene a Napoli il carcere minorile si trovi a Nisida, l'isolotto al largo di via Coroglio, in realtà la struttura è stata riprodotta all'interno degli edifici militari del Molosiglio.

L'IPM di Mare Fuori

Si tratta di un edificio diventato ormai iconico grazie ai suoi mattoni rossi, che si trova nei pressi del porto di Napoli, per la precisione nel Molo San Vincenzo. In molte riprese delle nuove puntate, sullo sfondo del carcere è possibile intravedere alcuni scorci del Golfo di Napoli e del Castel Nuovo, ovvero il Maschio Angioino.

Molo San Vincenzo

Le riprese degli esterni dell’IPM, invece, sono state realizzate presso la base navale della Marina Militare di Napoli, a Nisida, un isolotto vulcanico collegato alla terraferma da un ponte. Alcune riprese interne, invece, si sono svolte negli studi cinematografici.

L'interno del carcere

I luoghi di Mare Fuori 5 a Napoli

Nella stagione 5 di Mare Fuori compaiono anche molti altri luoghi di Napoli, primo tra tutti il Rione Sanità con i suoi vicoli suggestivi e la sua atmosfera travolgente. Qui si svolgono fughe e inseguimenti che permettono di "esplorare" il quartiere storico della città partenopea.

Piazza Mercato

I set sono stati allestiti, inoltre, nei cunicoli sotterranei della Galleria Borbonica, tra le stradine di Forcella, sul lungomare Caracciolo, a Bagnoli, nel rione Conocal di Ponticelli e a Poggioreale, il carcere per adulti dove sono stati trasferiti alcuni dei ragazzi diventati maggiorenni. Non mancano, inoltre, le scene a Posillipo tra scogliere a picco sul mare, ville storiche immerse nel verde e panorami mozzafiato (le case usate per le scene interno sono tutte in zona Chiaia). Tra i luoghi che compaiono, anche Piazza Mercato, l'hotel San Francesco al Monte, Fuorigrotta e il parco divertimenti di Edelandia (dove è stata ricreata una scena ambientata nel vecchio West).

Mare Fuori

Le altre location in Costiera Amalfitana

In alcuni episodi i protagonisti della serie si spostano anche fuori Napoli, arrivando in Costiera Amalfitana e a Procida. Filippo e Naditza, ad esempio, vivono il loro amore proprio sull'isola al largo del golfo partenopeo, lasciando intravedere mare cristallino, architetture caratteristiche e paesaggi wild.

Mare Fuori