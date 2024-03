video suggerito

Maria Esposito vola a Barcellona: capelli blu e body traforato per la serata in discoteca Maria Esposito è in vacanza a Barcellona con alcuni amici: dopo aver debuttato a Verissimo con un nuovo colore di capelli, in Spagna ha optato per un look in pizzo e paillettes per una serata in discoteca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Maria Esposito

Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori, è volata a Barcellona per le vacanze di Pasqua. L'attrice, che è stata ospite a Verissimo sabato 30 marzo, è al finita al centro del gossip per via di un presunto flirt con il rapper Geolier, smentito rapidamente dal cantante. Dopo aver celebrato il successo della quarta stagione della fortunata serie Rai, l'attrice ha dichiarato di essere "innamorata di se stessa", confermando di non essere fidanzata. Una foto condivisa su Instagram, però, la ritrae in discoteca con un ragazzo che spesso compare sul suo profilo. Per questa serata, inoltre, Maria Esposito ha sfoggiato un look total black davvero glamour.

Maria Esposito con Andrea Peluso

Il nuovo hairstyle di Maria Esposito

Dopo una giornata trascorsa per le vie di Barcellona, Maria Esposito si è concessa una serata in discoteca con gli amici con cui è partita in vacanza. Nelle storie che ha condiviso su Instagram posa insieme ad Andrea Peluso, suo amico fraterno, come ha dichiarato in diverse occasioni l'attrice. Per l'occasione ha optato per un look total black abbinato al suo nuovo hairstyle. Maria Esposito, come abbiamo visto in occasione della puntata di Verissimo, ha cambiato colore di capelli: la sua lunga chioma corvina è illuminata da punte blu elettriche, una tendenza super glamour per la Primavera/Estate 2024. Un accostamento di colori fresco e irriverente perfetto per una giovanissima come Rosa Ricci di Mare Fuori.

Maria Esposito con i capelli blu | Foto Instagram Verissimo

Per la serata in discoteca in Spagna, ai capelli dalle sfumature blu ha abbinato un outfit nero ricco di pizzi e paillettes. La giacca nera semplice e minimale è indossata sopra un body traforato a maniche lunghe con dei ricami in pizzo firmato Wolford. Il resto del look è composto da un paio di shorts in paillettes scintillanti portati con un paio di calze a rete: il tocco finale sono gli immancabili combat boots, ideali per una serata in discoteca con gli amici.

Il look di Maria Esposito a Barcellona