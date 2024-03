Maria Esposito di Mare Fuori è Miss Napoli: la t-shirt crop lascia il reggiseno in vista Maria Esposito, alias Rosa Ricci di Mare Fuori, si è trasformata in “Miss Napoli”: ecco tutti i dettagli del look sfoggiato alla presentazione del suo primo libro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Maria Esposito, meglio nota come Rosa Ricci di Mare Fuori, sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: grazie all'ormai iconico personaggio interpretato nella serie firmata Rai ha raggiunto un incredibile successo e, al di là delle doti da attrice, ha dato prova di essere anche un'indiscussa icona di stile. Lo scorso mese aveva incantato tutti sul palco del Festival di Sanremo sfoggiando un minidress nero con un nastro rosso intorno a collo e braccio (un simbolo della lotta alla violenza sulle donne), ora la ritroviamo in versione "Miss Napoli" alla presentazione del suo libro: ecco tutti i dettagli del look sofisticato e griffato.

L'omaggio a Napoli di Maria Esposito

"Dai vicoli di Napoli ai red carpet, dai sogni nel cassetto alla realtà fatta di successi internazionali, produzioni televisive, tournée teatrali sold out": queste sono le parole usate per lanciare Una luce tra i vicoli. La mia storia, le mie parole, la mia strada, il libro in cui Maria Esposito racconta i suoi ultimi anni vissuti tra i riflettori di Mare Fuori e i Quartieri Spagnoli.

Maria Esposito con la t-shirt Miss Napoli

Ieri ha incontrato i fan alla Mondadori di via Tuscolana, Roma, e, oltre a firmare le copie come da tradizione, ha anche sfoggiato un look all'insegna del glamour. Naturalmente non ha dimenticato di rendere omaggio alla sua terra natale: seguita dalla stylist Stefania Sciortino, ha indossato una t-shirt crop bianca e rossa decorata con la scritta "Miss Napoli" sul petto. A firmarla è stato Nss Store (lo stesso brand che produce gli iconici capi J'Adore Napoli).

La t-shirt di Nss Store

Chi ha firmato il completo gessato di Maria Esposito

Il look scelto da Maria Esposito per l'evento firmacopie in Mondadori è completamente firmato Tommy Hilfiger (a eccezione della t-shirt iconica). L'attrice ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur gessato dalla silhouette oversize: i pantaloni sono un modello relaxed fit a vita bassa, mentre la giacca è monopetto ed è stata portata sulle spalle con le maniche scorciate.

Maria Esposito in Tommy hilfiger

Non è mancata la borsetta iconica, la Camera bag, mentre per quanto riguarda le scarpe, Rosa Ricci ha rinunciato ai tacchi, preferendo delle comode sneakers. La particolarità dell'outfit? Maria ha lasciato l'ombelico in vista, rivelando anche l'intimo logato, dal reggiseno agli slip, entrambi decorati con l'elastico firmato Tommy Hilfiger.