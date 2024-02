Perché Maria Esposito di Mare Fuori ha indossato un foulard rosso a Sanremo 2024 Tra gli ospiti speciali della seconda puntata del Festival di Sanremo 2024 c’è il cast di Mare Fuori, serie che il 13 febbraio tornerà su Rai 2 con la sua quarta stagione. Ecco cosa ha indossato Maria Esposito, alias Rosa Ricci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2024 sta entrando nel vivo: dopo il debutto con Marco Mengoni, nella seconda serata ad aver calcato il palcoscenico dell'Ariston sono stati diversi ospiti speciali, primi tra tutti gli "astri nascenti" del mondo del cinema. Oltre a Leo Gassman, che ha recitato nel bio-topic su Franco Califano che arriverà presto su Rai 1, ad aver partecipato all'evento sono stati anche gli attori di Mare Fuori. La quarta stagione arriverà su Rai 2 il prossimo 14 febbraio (anche se è già stata lanciata in anteprima su Rai Play) e si preannuncia un successo. I protagonisti della serie, inoltre, sono cresciuti e sono ormai diventati vere e proprie icone di stile: ecco cosa ha indossato Maria Esposito, la Rosa Ricci della serie, per l'esperienza sanremese.

Maria Esposito col minidress a Sanremo

I membri del cast di Mare Fuori hanno debuttato sul palcoscenico dell'Ariston con un monologo a tema amore e possesso, emozionando sia il pubblico in sala che quello a casa. Se gli uomini hanno scelto quasi tuti dei completi classici su misura, da Matteo Paolillo in Emporio Armani a Massimiliano Caiazzo in Fendi, Maria Esposito, alias Rosa Ricci, ha scelto un look dal significato simbolico. Ha abbinato il classico tubino nero con spalline sottili e scollatura generosa a collant velati e pumps col tacco a spillo in tinta di Louboutin.

Il cast di Mare Fuori

Chi ha firmato i gioielli scintillanti di Maria Esposito

A spiccare nel look sanremese di Maria Esposito sono stati soprattutto gli accessori, primo tra tutti il foulard total red che ha avvolto intorno al collo, facendolo passare anche sul braccio. Si tratta di un chiaro riferimento alla lotta alla violenza sulle donne, da sempre associata al colore rosso fuoco. Ad arricchire la sua immagine non è mancato un tocco scintillante: l'attrice napoletana ha indossato una serie di gioielli Pasquale Bruni, dagli orecchini agli anelli, tutti in oro e diamanti della collezione Stella in Fiore del brand.

Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito