Come finisce Mare Fuori 4: la spiegazione del finale e il mistero sul destino di Edoardo Conte Come finisce Mare Fuori 4 e tutti i colpi di scena del finale della quarta stagione, con i destini di Carmine, Rosa, Edoardo, Micciarella e Cucciolo che si incrociano ancora (ATTENZIONE SPOILER).

A cura di Andrea Parrella

La quarta stagione di Mare Fuori è disponibile integralmente su RaiPlay. Sebbene sia prevista la messa in onda su Rai2 ogni mercoledì in prima serata, molti appassionati non avranno resistito alla tentazione di divorare gli ultimi episodi pubblicati da Rai lo scorso 14 febbraio. Mare Fuori 4 che si conclude con una serie di colpi di scena e di importanti risvolti per i destini dei personaggi principali della serie. Per chiunque non abbia visto il finale di Mare Fuori 4, è bene sapere che in questo articolo SONO PRESENTI SPOILER e quindi potete fermare qui la vostra lettura per evitarvi dispiaceri.

Il finale di Mare Fuori 4: perché Micciarella e Cucciolo sono al cimitero

Il finale della quarta stagione di Mare Fuori intreccia diversi archi narrativi in un unico luogo. Protagonisti sono i personaggi di Micciarella e Cucciolo, Rosa Ricci e Edoardo Conte. I primi due, fratelli finiti entrambi in riformatorio e desiderosi di guidare quel che che resta del clan Ricci dopo la morte di Don Salvatore, intuiscono tramite un sogno di Micciarella dove possa trovarsi il tesoro lasciato da Don Salvatore. Il luogo è il cimitero, nello specifico la tomba di famiglia. Cucciolo e Micciarella riescono a raggiungere il cimitero grazie a un permesso concesso dall'IPM nella giornata di ferragosto, i due approfittano dell'uscita con la madre, che si è ripulita dalla droga e sta ricominciando a vivere. Si fanno accompagnare all'esterno del cimitero con la scusa di salutare un amico scomparso e la scena di loro due che scendono dall'auto è l'ultima visibile.

Cosa scopre Rosa Ricci nel finale di stagione

Anche Rosa Ricci punta all'obiettivo del tesoro presso la tomba di famiglia. Nello stesso giorno Rosa fa la sua scelta, rinunciando al matrimonio con Carmine che la attende all'altare. È già vestita di bianco, indossa l'abito di nozze della madre e scappa dalla chiesa dopo un ultimo scambio di sguardi con il suo amato, che la lascia andare dopo l'ultimo gesto di complicità, accettando la sua scelta. Rosa, infatti, poche ore prima delle sue nozze scopre un'amara verità, ovvero che a uccidere suo padre è stato il fidato Edoardo Conte. È la madre di Carmine a mostrarle le prove, di fatto deviandola dalla sua decisione di mollare tutto e allontanarsi da una vita malavitosa. Rosa, infatti, sembra intenzionata ad appropriarsi dei "soldi dei Ricci" che le appartengono in quanto unica erede di sangue rimasta in vita della famiglia Ricci. Nell'ultima puntata la vediamo intenzionata a raggiungere il cimitero, proprio come Cucciolo e Micciarella.

Come finisce l’ultima puntata: che fine fa Edoardo Conte

Il terzo a puntare ai soldi dei Ricci è, appunto Edoardo Conte, che viene a conoscenza del luogo in cui tutto è conservato da Carmela (qui l'intervista a Giovanna Sannino), sua moglie, informata da Rosa poche puntate prima. Edoardo ha scelto la malavita, rinunciando all'amore con Teresa, che gli aveva promesso un futuro garantito dalla sua famiglia benestante della Napoli bene, per puntare definitivamente a guidare il clan della famiglia Ricci rimasto orfano di una guida. È l'unico dei pretendenti al tesoro dei Ricci che vediamo effettivamente avvicinarsi alla tomba di famiglia. Ma quando Edoardo arriva presso la cripta si intuisce che qualcuno ha già scoperchiato il loculo sotterraneo dove il denaro era stipato. Edoardo si cala nella tomba per scavare, ma si ritrova davanti a poche banconote, intuendo che qualcuno è arrivato prima di lui. Quando tenta di riemergere qualcuno dall'esterno – non è chiaro se si tratti di Rosa o di Micciarella e Cucciolo, lo colpisce con una pala in volto. L'ultima immagine di Edoardo è quella del suo volto insanguinato, l'accenno di un sorriso, e l'ombra del loculo che viene chiuso da chi lo ha colpito.

Carmine riparte da Futura

Non è chiaro se Edoardo Conte sia morto ed è evidente che si scoprirà solo con la quinta stagione. Una vicenda che quasi certamente si chiude è quella di Carmine Di Salvo. Il personaggio interpretato da Massimiliano Caiazzo era quasi riuscito a sposare Rosa, fino a che non capisce che i loro destini non possono unirsi. Lo accetta con serenità e le ultime immagini della quarta stagione di Mare Fuori, lo vedono in procinto di iniziare una nuova vita, in una casa vista mare – il mare fuori – insieme alla sua piccola Futura.