Quando esce Mare Fuori 4: quante puntate sono e a che ora vederle su RaiPlay

Il 1 febbraio 2024, su RaiPlay, saranno disponibili in anteprima i primi nuovi episodi di Mare Fuori 4. Sarà possibile vederli sulla piattaforma streaming già poco dopo la mezzanotte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio. Si tratta delle prime 6 puntate della nuova stagione, mentre le restanti 6 andranno in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 14 febbraio. I fan della nota serie potranno finalmente conoscere il destino di Carmine e Rosa Ricci, rimasto in sospeso con il finale della terza stagione.

A che ora escono le nuove puntate di Mare Fuori 4

Mancano ormai una manciata di ore all'uscita dei nuovi episodi di Mare Fuori 4: i primi 6 infatti saranno disponibili su RaiPlay poco dopo lo scoccare della mezzanotte tra mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio. I fan più appassionati della serie, quindi, potranno già passare la nottata a vedere come continua la storia ambientata all'Ipm di Napoli.

Quante puntate sono e come vederle in streaming su RaiPlay

Il 1 febbraio usciranno su RaiPlay i primi 6 episodi della quarta stagione di Mare Fuori. Per vederli in anteprima, sarà sufficiente accedere al sito della nota piattaforma con il proprio account, così da poter comodamente seguire il proseguimento della storia. Gli altri 6 invece, che chiuderanno la stagione, saranno distribuiti al pubblico da mercoledì 14 febbraio, in prima serata su Rai2.

Quando andrà in onda su Rai 2: le anticipazioni

I restanti 6 episodi di Mare Fuori 4 andranno in onda su Rai2 a partire da mercoledì 14 febbraio, alle ore 21.20. Stando alle anticipazioni riportate dal settimanale Chi, saranno tanti i colpi di scena ad attendere gli spettatori: ci saranno almeno due scene ad alto tasso erotico, una delle quali vedrà coinvolti Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, poi l'amore, quello tra Beppe Romano e Sofia Durante, Edoardo Conte e Teresa.