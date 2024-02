Quando esce la seconda parte di Mare Fuori 4: le nuove puntate su RaiPlay e Rai 2 Quando esce la seconda parte di Mare Fuori 4 su Rai Play: i nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming dal 14 febbraio 2024, giorno della messa in onda su Rai2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo l'uscita dei primi sei episodi di Mare Fuori 4, c'è grande attesa tra i fan per i nuovi. Dal 14 febbraio 2024 la serie tv di successo partirà con la messa in onda su Rai2: dopo il lancio in streaming, ogni mercoledì, in prima serata, i telespettatori potranno seguire le vicende amorose tra i detenuti dell'IPM e l'epilogo della sparatoria che vede Rosa, Carmine e Don Salvatore protagonisti. Sempre dal 14 febbraio saranno disponibili in streaming, su RaiPlay, i restanti 6 episodi.

Quando escono le altre puntate di Mare Fuori 4 su Raiplay

Dopo il lancio del 1 febbraio con i primi sei episodi, dalla mezzanotte del 14 febbraio 2024 saranno disponibili sulla piattaforma streaming Rai Play i restanti 6 episodi della serie di successo Mare Fuori 4. I telespettatori e i fan più curiosi potranno evitare di aspettare la fine del mese di marzo per conoscere il finale della quarta stagione.

La quarta stagione di Mare Fuori in onda dal 14 febbraio su Rai 2

La messa in onda di Mare Fuori 4 su Rai Due partirà da mercoledì 14 febbraio 2024. Ogni mercoledì – per sei settimane – andranno in onda due episodi della quarta stagione, in prima serata su Rai2. Questo il calendario:

14 febbraio 2024 : episodio 1 (Nel nome dell'amore), episodio 2 (Il vecchio leone e il giovane leone)

: episodio 1 (Nel nome dell'amore), episodio 2 (Il vecchio leone e il giovane leone) 21 febbraio 2024 : episodio 3 (La testa della lepre) e episodio 4 (Ragione o sentimento)

: episodio 3 (La testa della lepre) e episodio 4 (Ragione o sentimento) 28 febbraio 2024 : episodio 5 (Questioni di scelte) e episodio 6 (Ragazzi fuori)

: episodio 5 (Questioni di scelte) e episodio 6 (Ragazzi fuori) 6 marzo 2024 : episodio 7 e episodio 8

: episodio 7 e episodio 8 13 marzo 2024 : episodio 9 e episodio 10

: episodio 9 e episodio 10 20 marzo 2024: episodio 11 e episodio 12

Cosa vedremo nei nuovi episodi di Mare Fuori 4

Stando alle anticipazioni riportate dal settimanale Chi, saranno tanti i colpi di scena ad attendere gli spettatori. Nella quarta stagione ci saranno almeno due scene ad alto tasso erotico, una delle quali vedrà coinvolti Rosa Ricci e Carmine Di Salvo. Scoppierà un nuovo amore tra gli educatori del tutto inatteso: nuovi epiloghi segneranno la storia tra Edoardo Conte, Carmela e Teresa.