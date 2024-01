Anticipazioni Mare Fuori 4: scene ad alto tasso erotico, nuovi amori e colpi di scena (SPOILER) I nuovi episodi di Mare Fuori 4 arriveranno su RaiPlay dal 1° febbraio. Tanti i colpi di scena, compresi nuovi arrivi, ma tra le novità spiccano alcune scene ad alto tasso erotico, come mai si erano viste nella serie. Seguono spoiler. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

L'attesa per la quarta stagione di Mare Fuori è ormai agli sgoccioli e, infatti, il 1° febbraio arriveranno su RaiPlay i nuovi episodi. Sul settimanale Chi sono stati rivelati una serie di colpi di scena che renderanno questa nuova stagione particolarmente accattivante. Come anticipato già nella conferenza stampa di presentazione della serie, non mancheranno delle scene intime piuttosto spinte, che nelle scorse edizioni non si erano consumate.

ATTENZIONE SPOILER

La passione tra Carmine e Rosa

Vedremo, quindi, almeno due scene ad alto tasso erotico, almeno questo è quanto rivela il settimanale diretto da Alfonso Signorini. I primi protagonisti di un amplesso piuttosto coinvolgente saranno Carmine Di Salvo e Rosa Ricci, ovvero Massimiliano Caiazzo e Rosa Esposito che, quindi, innanzitutto sono entrambi salvi dal colpo di pistola con cui si era conclusa la terza stagione della serie. Il loro amore continuerà, ma non sarà facile e, senza l'aiuto del Comandante (Carmine Recano), i novelli Romeo e Giulietta dell'IPM di Napoli non potrebbero continuare a vedersi e far sbocciare il loro amore. Intanto, proprio sulla famiglia Ricci, ci sarà un ritorno al passato importante, in cui comparirà la madre di Rosa e Ciro, interpretata da Antonia Truppo e si scopriranno non poche cose relative al clan.

La scena in ospedale tra Edoardo e Teresa

Accantonati per un attimo Rosa e Carmine, si passa ad un'altra coppia che farà girare la testa ai fan, quella formata da Edoardo Conte e Teresa. L'amore tra i due è sempre rimasto vivo, nonostante lui abbia sposato Carmela, che gli ha dato anche un figlio e non ha alcuna intenzione di farsi da parte. Come si è visto nella terza stagione, però, se non fosse stato per Teresa, Edoardo non sarebbe vivo e questa condizione li unirà ancora di più. Tra loro, proprio in ospedale, ci sarà una scena tra le più coinvolgenti di questa stagione che, quindi, aprirà un nuovo filone narrativo.

La storia tra la direttrice e Beppe

La passione, quindi, è al centro del racconto di questa stagione. Non soltanto quello tra i ragazzi, ma anche quella dirompente e inaspettata che scoppia tra gli adulti. Dopo una serie di scontri, di incomprensioni ad avvicinarsi saranno anche Beppe Romano e Sofia Durante. I due, infatti, si troveranno ad aprirsi e scopriranno di essere più vicini di quanto si potrebbe immaginare. Non mancheranno, poi, altri colpi di scena che hanno a che fare con gli altri ragazzi dell'IPM: da Micciarella a Cucciolo, da Cardiotrap a Pino, passando per Kubra e Dobermann ognuno di loro avrà una sua evoluzione. Tornerà Silvia che, purtroppo, sarà nuovamente incastrata dal suo amato avvocato. Ci saranno, poi, nuovi ingressi come quello di Angelo che desterà non poca curiosità.