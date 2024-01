Mare Fuori 4: la conferenza stampa con il regista Ivan Silvestrini e il cast, diretta live

Sessa conferma che Mare Fuori avrà anche una quinta ed una sesta stagione.

La quarta stagione è bellissima. Abbiamo calendarizzato la messa in onda, è una cosa che in Italia non si fa mai. È molto difficile, le riprese sono finite a settembre, ad ottobre abbiamo mostrato i primi due episodi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Sfido chiunque a farlo. Mare Fuori è una piattaforma di racconto, di gente che va e gente che viene. Il carcere mostra la possibilità ai ragazzi di trovare la loro strada e di chiudere la loro narrazione. Avevamo in mente questo principio dall’inizio: è una risorsa importantissima, ci dà la possibilità di capire quale sia il momento giusto per interrompere. Non siamo preoccupati dei nuovi ingressi e delle uscite, sarà così anche elle prossime stagioni.