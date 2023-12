Mare Fuori 4, la data d’uscita ufficiale dei nuovi episodi Mare Fuori 4 arriverà a febbraio con i nuovi episodi. La data ufficiale, dovrebbe essere quella del 14 febbraio per le puntate in chiaro su Rai2, anticipate dal caricamento in streaming su RaiPlay, previsto per il 1° febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

L'attesa per la quarta stagione di Mare Fuori sta per finire, i nuovi episodi della serie dei record, infatti, saranno disponibili come è successo per la terza stagione, prima su RaiPlay e successivamente saranno trasmessi in chiaro su Rai2. La messa in onda sulla seconda rete della tv pubblica è prevista, ovviamente, dopo il Festival di Sanremo.

Quando esce Mare Fuori 4

La divisione degli episodi, già lo scorso anno, ha sortito un effetto più che positivo sui dati d'ascolto e Mare Fuori si è posizionata come la serie più vista in streaming, complice anche la tripla esposizione con gli episodi delle prime stagioni su Netflix. Il meccanismo rivelatosi vincente verrà ripetuto anche quest'anno, con il caricamento degli episodi su RaiPlay il 1° febbraio, su Rai 2, invece, arriveranno a distanza di qualche settimana. La data di uscita ufficiale è quella del 14 febbraio. In tutto sono dodici episodi che se, come di consueto, andranno in onda due alla volta, andranno a costituire sei puntate totali.

Primi due episodi presentati alla Festa del Cinema

Intanto, sabato 28 ottobre 2023, alla Festa del Cinema di Roma alcuni protagonisti della serie hanno sfilato sul red carpet insieme al regista Ivan Silvestrini e con l'autrice, Cristiana Farina. Il tutto per introdurre la proiezione, in anteprima, nell'Auditorium, i primi due episodi della nuova stagione. Molti fan presenti all'evento hanno però trasgredito le regole e filmato alcune scene, rendendole poi pubbliche su X e Tik Tok, rendendo così l‘hastag MareFuori4 virale. In queste prime immagini di può già dare risposta ai quesiti che hanno lasciato col fiato sospeso i fan dall'ultima puntata della terza stagione, con alcuni quesiti come chi è stato ucciso dal colpo di pistola sparato durante l'incontro tra Rosa e Carmine, e ancora se Edoardo Conte è riuscito a riprendersi dopo il delicato intervento a cui è stato sottoposto.