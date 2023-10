I primi due episodi di Mare Fuori 4: svelata parte della trama, i video in rete (SPOILER) Mare Fuori 4 esiste e i primi due episodi sono stati proiettati ieri alla Festa del Cinema di Roma. Alcuni fan hanno filmato alcune scene rendendole virali su Tik Tok e X: ora molti telespettatori sanno l’epilogo della terza stagione della serie di successo ambientata a Napoli. ATTENZIONE SPOILER.

La quarta stagione di Mare Fuori approderà su Rai Play nei prossimi mesi: l'uscita dei nuovi episodi della serie televisiva di successo ambientata a Napoli è prevista per febbraio 2024. Intanto ieri, sabato 28 ottobre 2023, alla Festa del Cinema di Roma ha sfilato sul red carpet il cast con il regista Ivan Silvestrini e con l'autrice, Cristiana Farina. Poi, nell'Auditorium, sono stati proiettati in anteprima i primi due episodi della nuova stagione. Molti fan presenti all'evento hanno però trasgredito le regole e filmato alcune scene, rendendole poi pubbliche su X e Tik Tok, rendendo così l‘hastag MareFuori4 virale. Chi è morto nella sparatoria che ha coinvolto Rosa Ricci, Carmine e Don Salvatore? Come sta Edoardo Conte? Ecco alcune anticipazioni: ATTENZIONE SPOILER.

Il primo trailer di Mare Fuori 4: SPOILER

È stato diffuso il trailer ufficiale di Mare Fuori 4 attraverso i canali social di Rai Play e dalle prime immagini rese pubbliche su Instagram è possibile vedere Edoardo Conte vivo, in ospedale. Dopo essere stato tradito da Don Salvatore Ricci che commissiona il suo omicidio per assecondare una richiesta di Donna Wanda Di Salvo, la vita di Edoardo era stata messa in pericolo. Nel video è possibile assistere al primo confronto tra il giovane detenuto e il Comandante che lo invita a lasciare il mondo della malavita per dedicarsi alla compagna, Carmela, e al figlio: "Questa storia deve insegnarti qualcosa, la prossima volta non finisce così. E lo sai anche tu. Vuoi lasciare sola a Carmela e a tua figlia? Per cosa?".

Dovrebbe essere questo il primo ed unico spoiler della nuova stagione della serie tv di successo, ma non è così. Molti fan presenti alla proiezione dei primi due episodi hanno registrato alcune scene e le hanno rese virali sui social: ora alcuni telespettatori già conoscono il finale della sparatoria con la quale è terminata la terza stagione. ATTENZIONE SPOILER

Cosa succede nei primi due episodi di Mare Fuori 4: SPOILER

Rosa Ricci, stando ai video resi pubblici dai fan di Mare Fuori, avrebbe fatto partire un colpo di pistola che avrebbe colpito il padre, Don Salvatore. L'uomo sarebbe finito in ospedale, ma si sarebbe salvato. A strangolarlo, in un secondo momento, dal letto d'ospedale Edoardo Conte, per vendetta: non si sa, però, se il boss sia sopravvissuto. Stando alle immagini che circolano in rete, la storia d'amore tra Carmine e Rosa proseguirebbe a gonfie vele: i due, in una delle prime scene della quarta stagione, si baciano nel cortile prima di essere separati dagli educatori. Un altro spoiler diventato virale su X e Tik Tok riguarda Edoardo e Teresa che diventano protagonisti di un rapporto sessuale in ospedale poco dopo il risveglio del giovane detenuto.