Maria Esposito, da Mare Fuori alla Festa del Cinema di Roma, è una dark lady in abito trasparente Maria Esposito ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, dove sono stati mostrati in anteprima i primi episodi di Mare Fuori 4.

A cura di Giusy Dente

Maria Esposito in Saman Loira

Dopo 10 giorni ricchi di eventi, che hanno visto la partecipazione di celebrity provenienti da ogni parte del mondo, la 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma si sta per concludere. Questa sera si svolgeranno le ultime proiezioni in calendario, anche se la serata clou è stata quella di sabato. Geppi Cucciari ha fatto da madrina della cerimonia di chiusura della kermesse, con l'assegnazione dei premi. Alba Rohrwacher ha vinto il Premio Monica Vitti per la Miglior attrice per il film Mi fanno male i capelli di Roberta Torre. Premiata anche Paola Cortellesi per C'è ancora domani. Nella serata c'è stato spazio anche per la prima assoluta dell'attesissimo Mare Fuori 4, in presenza del cast al completo.

Mare Fuori alla Festa del Cinema di Roma

Manca poco all'uscita dell'attesissima quarta stagione di Mare Fuori, che approderà su RaiPlay a febbraio 2024 e poi su Rai 2. Il regista Ivan Silvestrini, l'autrice Cristiana Farina e l'intero cast della serie tv da record hanno filato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Nella serata di sabato, infatti, si è svolta l'anteprima e sono stati mostrati i primi due episodi. Erano presenti i giovani attori Francesco Panarella, Clotilde Esposito, Antonio d'Aquino, Giuseppe Pirozzi. Assenti Matteo Paolillo e Massimiliano Caiazzo, che ha però preso parte pochi giorni fa alla presentazione del corto Unfitting con un trendy look genderless. Elegantissima sul tappeto rosso la 19enne, Maria Esposito, che nella popolare serie tv interpreta Rosa Ricci, uno dei personaggi chiave.

Maria Esposito in Saman Loira

Il look di Maria Esposito

Per la serata di Gala, Maria Esposito ha scelto un look trasparente, aggiungendosi al lungo elenco di celebrity che quest'anno si sono lasciate conquistare dall'intramontabile fascino del nero. Il total black è stato la tendenza più gettonata di questa edizione della Festa del Cinema, scelto dalla serata inaugurale in poi da molte star: Martina Stella, Noemi (col nude look), Maria Grazia Cucinotta, Camila Morrone, Caterina Balivo, Giulia Pauselli (con la tuta smoking). L'attrice 19enne ha puntato su un abito a maniche lunghe con strascico, che avvolge il corpo con strategiche trasparenze che lasciano appena appena in vista i numerosi tatuaggi sul corpo.

Leggi anche Arisa conquista Napoli: alla festa scudetto è una dark lady con i tacchi maxi e il tubino

Maria Esposito in Saman Loira

Il vestito è un custom firmato Saman Loira, grintoso e sofisticato. La stylist Stefania Sciortino ha deciso di puntare su una creazione realizzata su misura, fatta da un brand indipendente, proprio per portare sul red carpet la vera anima dell'attrice, per farle indossare qualcosa che rispecchiasse in pieno la sua natura elegante e vulcanica, la stessa del brand partenopeo. Il marchio è stato fondato nel 2020 a Napoli da Francesco Corcione.

Maria Esposito in Saman Loira

La 19enne ha abbinato un paio di sandali neri col tacco a spillo altissimo. Per impreziosire il look ha aggiunto un paio di orecchini a bottone, messi ancora di più in risalto dall'acconciatura, un elegante chignon alto. Leggero il make-up, in versione soft: labbra nude con un velo di gloss e occhi felini in primo piano. Un vero outfit da dark lady.